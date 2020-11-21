В древних гробницах Китая отыскали изумительный по красоте фарфор

Китайские археологи обнаружили более 100 весьма ценных артефактов, включая изысканный и хрупкий фарфор, при обследовании древних гробниц на 900-летнем семейном кладбище.

Как сообщает агентство «Синьхуа», множество хрупких и хорошо сохранившихся фарфоровых предметов были обнаружены археологами в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Ранее в районе Чанъань, входящем в агломерацию Сиань, столицу провинции Шэньси, было найдено семейное кладбище, возраст которого составляет около 900 лет. Все предметы были подвергнуты экспертизе. В результате было установлено, что свыше 60 артефактов, в том числе чайные и винные сервизы, посуда и жертвенные сосуды, являются фарфором, изготовленным в печи Яочжоу.

Такой фарфор специалистами внесен в шестерку самых известных керамических изделий династии Сун (960-1279 гг. н. э.). Экспертам даже удалось установить точную дату их изготовления — 1123 год.

Примечательно, что всего было обнаружено пять роскошных гробниц. Но две из них археологи не успели обследовать. В 2010 году они были разграблены мародерами.

Фарфоровые же изделия были найдены археологами в трех гробницах, в которые грабители проникнуть не смогли или не успели. Считается, что усыпальницы принадлежали семье по фамилии Мэн, которая, вероятно, пользовалась большим влиянием в период правления династии Северная Сун (960-1127 гг. н. э.).

«Эти гробницы были перенесены сюда из других мест и специально построены для членов семей, умерших в молодом возрасте, — говорит археолог Мяо Ифэй из провинциального института археологии Шэньси. — Владельцам гробниц на момент их смерти было 30 лет или меньше».

Ученые отмечают, что открытие этого семейного кладбища и множества ценного и фарфора послужит ориентиром для будущих исследований погребальных обрядов времен династии Северная Сун. Важное значение оно имеет и для изучения истории развития керамики в Китае.

Добавим, что мастерская Яочжоу была построена во времена правления династии Тан (618-907 гг. н. э.). В ней работала одна из самых известных древних печей, расположенных на севере Китая. Пик расцвета этой мастерской пришелся на времена династии Сун.

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