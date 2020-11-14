В Англии открыли памятник советским летчикам

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Летчики были переброшены в Шотландию в 1943-м — чтобы изучить бомбардировщики «Албемарл» и перегнать их в Советский Союз.
На авиабазе Эррол в Шотландии они проходили обучение на британских двухмоторных бомбардировщиках, которые Великобритания передавала Советскому Союзу. В мае 1943-го один из самолетов потерпел крушение близ деревни Фернан. Три советских летчика увели машину от жилых построек, но сами погибли. В прошлом году в Фернане открыли мемориал, посвященный им.
А памятный камень в честь всех советских летчиков установили возле собора в Эрроле. Это малиновый кварцит из Карелии — таким облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремля.
Скульптор Александр Ким сказал, что постарался придать камню форму крыла и, в то же время, окаменевшего вечного огня. Табличку с английским текстом отлили на заводе в Петрозаводске. Камень сначала доставили в Петербург, оттуда на корабле в Англию, в Йоркшир, а затем на грузовике — в Шотландию.
Важную роль в том, что память советских летчиков была увековечена в Шотландии, сыграла Анна Белорусова, внучка командира экипажа Московской авиагруппы Петра Колесникова. Ее дед рано ушел из жизни — вскоре после окончания войны, в 1948-м. Ему было всего 42 года.
Но до Анны дошла семейная история, как дед во время войны оказался в Великобритании, откуда забирал боевые самолеты. Вот, что она рассказывала в интервью rg.ru два года назад:
— Моя мама помнила историю, что однажды дед гулял по лесу и нашел белые грибы. Принес их английской хозяйке, а та пришла в ужас, считая их ядовитыми. Но дед поджарил их и приготовил настоящий русский ужин.
После этой истории Анна Белорусова и начала изучать историю авиагруппы. В национальном архиве в Лондоне увидела фамилию своего деда и других советских летчиков в составе 35-го отряда королевских ВВС. А затем узнала и детали секретной советско-британской операции по доставке самолетов «Албемарл».
— Этот мемориал — дань уважения отважным русским летчикам, которые плечом к плечу сражались с нашими летчиками во время Второй мировой войны. Надеюсь, он также будет напоминанием всем нам о сотрудничестве между нашими отважными странами в годы той ужасной войны, — сказал Первому каналу Мелвилл Джеймсон, представитель королевы Великобритании.
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