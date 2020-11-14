В Англии открыли памятник советским летчикам

Летчики были переброшены в Шотландию в 1943-м — чтобы изучить бомбардировщики «Албемарл» и перегнать их в Советский Союз.

На авиабазе Эррол в Шотландии они проходили обучение на британских двухмоторных бомбардировщиках, которые Великобритания передавала Советскому Союзу. В мае 1943-го один из самолетов потерпел крушение близ деревни Фернан. Три советских летчика увели машину от жилых построек, но сами погибли. В прошлом году в Фернане открыли мемориал, посвященный им.

А памятный камень в честь всех советских летчиков установили возле собора в Эрроле. Это малиновый кварцит из Карелии — таким облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремля.

Скульптор Александр Ким сказал, что постарался придать камню форму крыла и, в то же время, окаменевшего вечного огня. Табличку с английским текстом отлили на заводе в Петрозаводске. Камень сначала доставили в Петербург, оттуда на корабле в Англию, в Йоркшир, а затем на грузовике — в Шотландию.

Важную роль в том, что память советских летчиков была увековечена в Шотландии, сыграла Анна Белорусова, внучка командира экипажа Московской авиагруппы Петра Колесникова. Ее дед рано ушел из жизни — вскоре после окончания войны, в 1948-м. Ему было всего 42 года.

Но до Анны дошла семейная история, как дед во время войны оказался в Великобритании, откуда забирал боевые самолеты. Вот, что она рассказывала в интервью rg.ru два года назад:

— Моя мама помнила историю, что однажды дед гулял по лесу и нашел белые грибы. Принес их английской хозяйке, а та пришла в ужас, считая их ядовитыми. Но дед поджарил их и приготовил настоящий русский ужин.

После этой истории Анна Белорусова и начала изучать историю авиагруппы. В национальном архиве в Лондоне увидела фамилию своего деда и других советских летчиков в составе 35-го отряда королевских ВВС. А затем узнала и детали секретной советско-британской операции по доставке самолетов «Албемарл».

— Этот мемориал — дань уважения отважным русским летчикам, которые плечом к плечу сражались с нашими летчиками во время Второй мировой войны. Надеюсь, он также будет напоминанием всем нам о сотрудничестве между нашими отважными странами в годы той ужасной войны, — сказал Первому каналу Мелвилл Джеймсон, представитель королевы Великобритании.

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...