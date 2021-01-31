Уровень доверия Путину рухнул до минимума за год

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Уже когда Навальный находился в следственном изоляторе, на его канале в YouTube вышел фильм о «дворце Путина», который за неделю собрал 100 млн просмотров.
Что же происходит? Тут спорить — не переспорить, конечно, но важно не записывать "несогласных с политикой товарища Путина" во враги народа или объявлять дебилами. Даже если вы — правоверный сторонник "Единой России" и государственного капитализма. Все-таки почти половина людей, не одобряющих курс страны и треть - отказывающих в доверии ее руководителю — это очень много. Это, знаете ли, попахивает гражданской войной — возникни только соответствующая ситуация, не дай Бог. Что волнует несогласных и готовых возложить вину за происходящее на Владимира Владимировича? Известно что: от повышения пенсионного возраста — до растущего разрыва между богатыми и бедными... Вот некоторые заголовки про опросы общественного мнения:
Но и противникам Путина и существующего порядка вещей не стоит "удовлетворенно потирать руки" - мол, "народ прозревает". Ведь дело в том, что лагерь противников действующего президента - крайне разношерстный. В этой трети граждан - есть и люди, не принявшие рыночную экономику, ностальгирующие по временам брежневского застоя и не понимающие, почему вождь не ведет страну "назад, в СССР". А есть - те, кто видит в Путине противника свободной экономики, либеральных идеалов и дружбы с Западом... И эти две крайности внутри "недовольной трети" - непримиримы друг с другом, если (опять-таки, не дай Бог) полыхнет, то будут по разные стороны баррикад. Ситуация усугубляется тем, что оппозиция в России (хоть "правая", хоть "левая") - никак не оформлена, нет настоящей партийной жизни, ярких лидеров, содержательной дискуссии. Не считать же "оппозицией" КПРФ или ЛДПР, заседающие в Госдуме и изредка отмечающиеся яркими резкими репликами - но почти во всем поддерживающие политику Кремля. Между тем, именно внятная и по-существу критика политики Путина, обсуждение альтернатив - очень нужны стране, для профилактики "русского бунта, бессмысленного и беспощадного"...
Короче, всё очень непросто с умонастроениями в России. В какую строну будет развиваться общественное мнение - покажет жизнь. Но важно понимать, что этот процесс уже не зависит от одного человека, даже если его фамилия Путин...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.
59% опрошенных россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 32% респондентов придерживаются обратного мнения.
Мы знаем Лилиту Озолиню как Марту из сериала «Долгая дорога в дюнах». Прибалтийская актриса смогла прославиться на весь Советский Союз, да и сейчас она не оставила творческую деятельность и продолжает активно трудиться.
Доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев назвал Холокост выдумками сионистов и усомнился в нем. Такое мнение профессор озвучил на вебинаре с учителями Ленобласти. Оно вызвало большую волну возмущений в обществе. В СПбГЭУ, где педагог работает, допустили возможность его увольнения.
"Массовые протесты против ареста лидера оппозиции Алексея Навального вселяют неуверенность в режим Путина. Используются странные исторические реминисценции", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Фритьоф Беньямин Шенк, профессор истории Восточной Европы в Базельском университете.
Хотите узнать о приключениях натуралиста? Такую возможность может дать вам книга Дэвида Аттенборо, где автор – живая легенда и ведущий документального сериала о дикой природе «Планета Земля» на Би-би-си – рассказывает историю своей карьеры. На самом старте ему предоставилась уникальная возможность — путешествовать по миру в поисках редких животных для коллекции Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для нового шоу Би-би-си «Зооквест». Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы об экспедиции в Индонезию.
Председатель садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник-4» в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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