Уровень доверия Путину рухнул до минимума за год

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян упал до минимума за последний год и составил 53%.

Как свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», который был проведен 22–24 января среди 1,5 тыс. респондентов, это самый низкий показатель доверия Путину с января 2020 года.

Согласно этим результатам, 35% опрошенных «скорее не доверяют» президенту, еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 60% респондентов положительно оценивают работу Путина на своем посту, отрицательно — 26%, затруднились с ответом — 14%.

Напомним, 23 января по всей России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится под арестом.

Уже когда Навальный находился в следственном изоляторе, на его канале в YouTube вышел фильм о «дворце Путина», который за неделю собрал 100 млн просмотров.

Что же происходит? Тут спорить — не переспорить, конечно, но важно не записывать "несогласных с политикой товарища Путина" во враги народа или объявлять дебилами. Даже если вы — правоверный сторонник "Единой России" и государственного капитализма. Все-таки почти половина людей, не одобряющих курс страны и треть - отказывающих в доверии ее руководителю — это очень много. Это, знаете ли, попахивает гражданской войной — возникни только соответствующая ситуация, не дай Бог. Что волнует несогласных и готовых возложить вину за происходящее на Владимира Владимировича? Известно что: от повышения пенсионного возраста — до растущего разрыва между богатыми и бедными... Вот некоторые заголовки про опросы общественного мнения:

Так что всё достаточно тревожно для власти.

Но и противникам Путина и существующего порядка вещей не стоит "удовлетворенно потирать руки" - мол, "народ прозревает". Ведь дело в том, что лагерь противников действующего президента - крайне разношерстный. В этой трети граждан - есть и люди, не принявшие рыночную экономику, ностальгирующие по временам брежневского застоя и не понимающие, почему вождь не ведет страну "назад, в СССР". А есть - те, кто видит в Путине противника свободной экономики, либеральных идеалов и дружбы с Западом... И эти две крайности внутри "недовольной трети" - непримиримы друг с другом, если (опять-таки, не дай Бог) полыхнет, то будут по разные стороны баррикад. Ситуация усугубляется тем, что оппозиция в России (хоть "правая", хоть "левая") - никак не оформлена, нет настоящей партийной жизни, ярких лидеров, содержательной дискуссии. Не считать же "оппозицией" КПРФ или ЛДПР, заседающие в Госдуме и изредка отмечающиеся яркими резкими репликами - но почти во всем поддерживающие политику Кремля. Между тем, именно внятная и по-существу критика политики Путина, обсуждение альтернатив - очень нужны стране, для профилактики "русского бунта, бессмысленного и беспощадного"...

Короче, всё очень непросто с умонастроениями в России. В какую строну будет развиваться общественное мнение - покажет жизнь. Но важно понимать, что этот процесс уже не зависит от одного человека, даже если его фамилия Путин...

По инф. rosbalt.ru

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