«В мои планы не входит вешаться»: Навальный написал обращение из СИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО, которое появилось на его странице в Instagram. В нем он «на всякий случай» предупредил, что не планирует «вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены».

«Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно», — написал основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Алексей Навальный находится в московском СИЗО «Матросская тишина». 17 января он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Сразу по прилету его задержали в аэропорту по требованию ФСИН и затем арестовали на 30 суток.

2 февраля в Симоновском суде Москвы должно состояться судебное заседание о о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Этого добивается ФСИН, поскольку оппозиционер якобы нарушил правила испытательного срока для условно осужденных и не отмечался у следователя.

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Кроме того, в отношении Навального возбуждены еще два уголовных дела: о клевете на ветерана, суд по которому возобновили 13 января, и дело о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, которые Навальный якобы присвоил. Последнее возбудили 29 декабря 2020 года.

Оппозиционеру грозит более 10 лет лишения свободы, сообщило 22 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента РФ. По данным СМИ, российские власти надеются, что движение сторонников Навального потеряет направление, когда он окажется в тюрьме, и это поможет избежать массовых протестов, как в Белоруссии.

Polit.ru

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