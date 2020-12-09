Умер маршал авиации и последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

В Москве умер последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Ему было 78 лет.

Похороны Шапошникова пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Шапошников стал министром обороны СССР в 1991 году и занимал эту должность вплоть до распада страны. Его назначили министром вместо участвовавшего в путче Дмитрия Язова — Шапошников смог убедить Язова вывести из Москвы войска, чтобы избежать лишних жертв.

В 1992 году Шапошников стал главнокомандующим ВС СНГ. С 1995 по 1997 годы он возглавлял «Аэрофлот», а с 1997 по 2004 был помощником российского президента.

Polit.ru

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