Сколько имён у Северной столицы?

За всю свою историю Санкт-Петербург несколько раз переименовывался. 26 января исполняется 97 лет с тех пор, как город назвали в честь вождя революции Владимира Ленина.

Пётр I, повелев заложить крепость Санкт-Петербург 16 (27) мая 1703 года, выбрал для неё название в честь святого апостола Петра — Санкт Питербурх. Оно звучало на голландский манер — царь некоторое время учился в Нидерландах. В 1720 году город стал называться Санкт-Петербург.

В начале Первой Мировой войны на фоне антигерманских настроений решили выбрать другое, более привычное для русского уха название — Петроград. Город переименовали по инициативе царя Николая II 18 (31 августа). В «Биржевых ведомостях» об этом написали патриотичную заметку, радуясь тому, что «кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком».

А после смерти Ленина, 26 января 1924 года ЦК КПСС переименовал Петроград в Ленинград. Всё время существования Советского союза жители города оставались ленинградцами.

В 1991 году в городе провели референдум, спросив жителей: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург?». За это решение проголосовали 54 процента людей при общей явке 64 процента, а против были 42 процента. 6 сентября 1991 года городу официально вернули название Санкт-Петербург указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

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По инф. Парламентской газеты

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