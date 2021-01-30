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Скандал: профессор назвал Холокост выдумкой и вообще усомнился в нем

По инф. rosbalt.ru   
30 Января 2021 г.
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Доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев назвал Холокост выдумками сионистов и усомнился в нем. Такое мнение профессор озвучил на вебинаре с учителями Ленобласти. Оно вызвало большую волну возмущений в обществе. В СПбГЭУ, где педагог работает, допустили возможность его увольнения.

Культуролог: Отрицание Холокоста грозит фальсификацией истории

Культуролог Виктория Шестакова пояснила, почему нельзя отрицать и замалчивать Холокост: это грозит фальсификацией истории.

По ее словам, тема геноцида сложна, потому не каждый готов о ней рассуждать. Уровень осведомленности о Холокосте в обществе разнится: в силу особенностей накопленного опыта, персонального восприятия, информации из разных источников, политических, социальных и культурных предпосылок, считает эксперт.

«Кто-то лишь смутно вспоминает о таком слове, услышанном на уроке истории по Второй мировой войне еще в школе, а кто-то знает и помнит членов семьи, близких людей, знакомых, тех, кто смог чудом пережить ад лагерей смерти, концентрационных и трудовых лагерей, разбросанных по многим странам Европы, и тех, кто сгорел в этой массовой машине истребления без остатка. Несмотря на это, к сожалению, отрицание Холокоста существует и в наше время», — отметила Шестакова.

Культуролог назвала несколько причин такого явления.

«Игнорирование подтвержденных фактов о самом событии и о числах жертв в угоду собственных домыслов отрицателей, выборочное цитирование информации из официальных документальных источников, видимость научной литературы, большое количество несоответствующей исторических фактам информации в интернете, но вместе с тем неосведомленность или замалчивание темы Холокоста, психологические и политические аспекты», — объяснила эксперт.

По ее словам, все это грозит фальсификацией истории и накладывает отпечаток на культурную память многих поколений.

«За неимением живых свидетелей событий они станут обращаться к литературе, кинематографу и другим формам искусства, дабы узнать о событиях и судьбах людей, отправленных в газовые камеры, но никогда не желавших оказаться там на самом деле», — подытожила Шестакова.

  • Международный день памяти жертв Холокоста отмечался 27 января.
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