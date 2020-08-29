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Шок: семье больной коронавирусом женщины-ветерана сообщили о ее смерти спустя месяц
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2020 г.
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В Омске заболевшую COVID-19 женщину-ветерана труда похоронили без присутствия родных, не сообщив им о смерти родственницы. (Возмутительная история. Родные не смогли проститься с близким человеком из-за безалаберности сотрудников больницы. - прим. МГ.)

Семье больной коронавирусом женщины-ветерана сообщили о ее смерти спустя месяц

Жительница Калининграда Яны Милюк рассказала, что ее бабушка из Омска попала в больницу БСМП № 2 еще 17 июля. Там ей поставили диагноз COVID-19.

Как пояснила девушка, сначала родственники звонили в отделение, но потом телефонная связь с ним пропала, и семье предложили приезжать лично и связываться с отделением по внутреннему телефону из регистратуры. Иногда родным удавалось дозвониться в справочную и там отвечали лишь: «Состояние стабильно тяжелое». На днях мать девушки дозвонилась до отделения и ей сказали, что пациентка умерла еще 31 июля и 18 августа ее похоронили за счет государства как одинокую.

  • «Сказать, что мы в шоке, — не сказать ничего. У них был мамин и папин сотовые телефоны, был домашний телефон и адрес. Бабушку забирали из дома. И после подтверждения диагноза выезжала бригада скорой помощи, чтобы взять анализ у папы. Они знали, что она не одинокая», — подчеркнула Яна.
  • Замглавврача БСМП № 2 Татьяна Филатенкова заявила родственникам, что не в курсе ситуации, а лечащий врач стал говорить, что в истории болезни контактов родственников не было. Тогда они попросили показать историю болезни пенсионерки, но им отказали, заявив, что документы хранятся в морге МСЧ-4. Работники морга, в свою очередь, отказались выдать историю болезни и любые документы, хотя к ним приехал родной сын женщины. Свидетельство о смерти предложили забрать в БУ Омска «Комбинат специальных услуг». Там семье ветерана сообщили, что свидетельство о смерти находится в БСМП № 2, и они снова поехали в больницу. В итоге замглавврача Филатенкова все же отдала им документ.

В Минздраве региона заявили, что медики БСМП № 2 якобы полмесяца пытались дозвониться до родных бабушки, но не смогли этого сделать, поэтому 18 августа пенсионерку похоронили как невостребованную. Ознакомление с историей болезни возможно по заявлению на имя главного врача в присутствии медиков. Семье умершей пациентки предложено обратиться с письменными претензиями к администрации больницы.

По инф. rosbalt.ru

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