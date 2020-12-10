Самому первому в мире светофору – уже более 150 лет!

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152 года назад, 10 декабря 1868 года, в Лондоне около здания британского парламента установлен первый в мире светофор.
Его изобрёл англичанин Джей Найт. Первый светофор работал по принципу семафора с ручным управлением, в темное время суток подсвечивался газовым фонарем. Спустя год в результате технической неисправности он взорвался и травмировал полицейского, и его демонтировали.
5 августа 1914 года в Кливленде Американская светофорная компания установила на перекрёстке 105-й улицы и авеню Эвклида четыре электрических светофора, похожих на современные устройства. Их сконструировал Джеймс Хог. У них было два сигнала — красный и зелёный, а при переключении они издавали звуковой сигнал. Светофором управлял полицейским, сидящим в стеклянной будке.
Первый трехцветный светофор появился в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Его изобрели Уильям Поттс и Джон Ф. Харрис.
В СССР первый светофор был установлен 15 января 1930 года на пересечении Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В Москве они появился чуть позже — 30 декабря 1930 года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост.
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