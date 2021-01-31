«Расследования этого протестуна — только начало»: Лукашенко о протестах в России

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу несанкционированных протестных акций в России и прокомментировал фильм про «дворец Путина», передает государственное информагентство БелТА. Этой теме он посвятил значительную часть своего выступления, на совещании по вопросам совершенствования законодательства.
Лукашенко сравнил протесты в своей стране с событиями в России. По его мнению, это результат действия одних и тех же «зарубежных сил».
«Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — заявил Лукашенко.
По его мнению, до выборов в Госдуму в России будет «первая репетиция», а после выборов «будет еще моднее».
«Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало», — добавил Лукашенко, имея в виду Алексея Навального, который «будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм».
Комментировать содержание расследования о «дворце Путина» в Геленджике Лукашенко не стал. «Я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов», — отметил он.
По словам Лукашенко, никому в мире не нужна «Россия, неподвластная вашингтонскому обкому и другим евросоюзам», которые хотят вернуть России «в середину 90-х», а Путин и силовики «страну утихомирили».
Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года, после президентских выборов. Их участники выступали против фальсификации результатов голосования. Митинги и акции протеста продолжаются до сих пор, несмотря на то, что власти выдавили из республики или лишили свободы почти всех лидеров оппозиции. Россия единственная из соседних стран признала официальные результаты выборов, согласно которым победил Лукашенко.
В начале января 2021 года Лукашенко заявил, что его и российского лидера Владимира Путина «загнали уже намертво в одну команду». Он также утверждал, что готов с ним «спиной к спине стать и отстреливаться».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу несанкционированных протестных акций в России и прокомментировал фильм про «дворец Путина», передает государственное информагентство БелТА. Этой теме он посвятил значительную часть своего выступления, на совещании по вопросам совершенствования законодательства.
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