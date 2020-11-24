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Стрельба и убийства: Лукашенко рассказал, что ждет белорусов весной
По инф. rosbalt.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Этой весной минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, могут стать очагами гражданской войны со стрельбой и убийствами людей. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Гомсельмаш».

Стрельба и убийства: Лукашенко рассказал, что ждет белорусов весной

«Начали с „блицкрига“, цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться?», — задался вопросом Лукашенко и сам же на него ответил. «Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то — это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей», — подчеркнул лидер страны.

По его словам, Белоруссию «сейчас терзают».

Напомним, в Белоруссии с августа продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов, на которых действующий лидер страны Александр Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.

На днях Лукашенко поручил навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов «очаги», провоцирующие противостояние в обществе.

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По инф. rosbalt.ru

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