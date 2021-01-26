От первого лица: Путин заявил, что «дворец» в Геленджике ему точно не принадлежит

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о «дворце» в Геленджике. Это произошло во время видеоконференции со студентами.
«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?» — спросил один из участников встречи.
«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.
По словам Путина, фильм ФБК (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред), который длится около двух часов, он не смотрел «за отсутствием свободного времени». С его содержанием глава государства ознакомился через «подборки», которые для него составили помощники.
Путин добавил, что знает некоторых людей, которые упоминаются в фильме.
«Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда их не видел в глаза. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать: кто рядом ни появится, на них сразу санкции накладывают. Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, до встречи со мной и знакомства со мной», — заявил президент России.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. ФБК пишет, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории поместья есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. А в самом дворце расследователи обнаружили «аквадискотеку», кальянную с шестом для стриптиза, казино и «склад грязи». Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма. Видео к 25 января набрало 86 млн просмотров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у президента России Владимира Путина «нет никакого дворца».
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания со студентами прокомментировал акции протеста, которые прошли 23 января по всей стране. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Все люди имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящее за рамки закона — контрпродуктивно и опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все. Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели — в политике так не делается», — заявил Путин.
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