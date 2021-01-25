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Есть версия: Дворец Путина — подарок от благодарных олигархов?
По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2021 г.
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Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью «Царьграду» подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании Алексея Навального, действительно был преподнесен президенту как презент. Отметим, что этот дворец, по сути, стал чуть ли не самым популярным объектом Краснодарского края и уже даже появился на картах Apple.

На «Царьграде» «биограф» Путина признал, что президент РФ — хозяин дворца в Геленджике, и что это — «подарок от олигархов»

«Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так как они в меру своего вкуса представляли и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать — помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен. По сути, он его не принял. Да, наверное, это диво скинули на ФСО или кому там еще положено, сделали режимным объектом. У нас вообще — заборы, ограждения и всякие строгие правила даже на полузаброшенных объектах типа „генератора Маркса“ в Истре: „охранительство“ у нас в ДНК еще со времен набегов печенегов и половцев», — говорит он.

При этом Коробко почему-то акцентирует, что в фильме ФБК «нет ни одного (!) его [Путина] фото в этом дворце».

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«Подарок этот явно оказался не востребован, не по вкусу, не по душе, да и воспользоваться им в личных целях — не по принципам Путина. Но было решено, что государству в хозяйстве пригодится», — говорит он.

Тот факт, что олигархи подарили дворец, который Путину оказался «даром не нужен», Коробко назвал «юридическим казусом».

«Проблема только в том, что такой „подарок от миллиардеров“ называется взяткой и преследуется по закону», — прокомментировал заявления Коробко политик Илья Яшин.

К слову, Министерство труда РФ каждый год перед новогодними праздниками рассылает специальное письмо с напоминанием о запрете на получение подарков чиновниками и госслужащими.

По инф. rosbalt.ru

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