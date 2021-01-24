Препарат от астмы перестали производить из-за отпускной цены ниже себестоимости

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили, что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.
Из-за того, что ФАС и Минздрав запрещает повышать цены на лекарства из группы жизненно необходимых, сейчас отпускная цена препарата ниже себестоимости на 65%. То есть для фармзавода производить его заведомо убыточно.
О том, что лекарство действительно пропало из аптек в некоторых городах России, свидетельствуют и запросы в местных пабликах. Граждане просят у земляков передать за деньги или безвозмездно им ненужные остатки «Эуфиллина» или порекомендовать замену препарату.
Решить проблему может только увеличение максимальной отпускной цены.
В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили, что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.
Современные бабушки не только могут печь пирожки, наводить дома уют, помогать нянчить и растить внуков и обсуждать с подружками разные разности. Некоторым из них удается стать довольно заметными блогерами. Вот, к примеру, как бабе Нине, которая веселит публику в сервисе TikTok.
Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.
Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».
Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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