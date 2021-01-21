В пандемию московские власти лишили пенсионеров нужных лекарств

Старики столкнулись с неожиданной проблемой при получении льготных медикаментов в поликлиниках. Получился весьма порочный замкнутый круг - из-за попытки ввести льготную доставку лекарств люди получают ненужные таблетки и не могут добиться нужных.

Лекарства на выброс

В ноябре 2020 года москвичка Елена Захарова пришла на прием к врачу в 134-ю поликлинику, что в Теплом Стане. Женщине нужно было получить сердечные лекарства, которые ей выдают бесплатно как инвалиду. Но врач огорошила ее неожиданным известием.

– Доктор внезапно мне сообщает: «Вам уже выписаны лекарства, семь штук». Причем одно из них, которое является самым дорогим, было выписано в неправильном количестве. Но оно мне было и не нужно, поскольку у меня на него реакция. Я в шоке, а мне говорят: «Мы уже все отдали волонтерам, ждите, когда они вам их доставят», – рассказывает Елена.

Женщина обратилась в Центр социального обслуживания Юго-Западного административного округа, предлагая отдать ненужные лекарства тем, кому они по-настоящему необходимы. Но там ей ответили: мол, лекарства возврату не подлежат. Захарова посчитала, в какую сумму обойдутся бюджету медикаменты, большая часть из которых пойдет в мусорку. Сумма озадачила – более 3 тысяч рублей.

– Я позвонила в Минздрав, но там мне сказали, что это приказ департамента здравоохранения Москвы. При этом, когда я сидела в очереди в аптеку, народ страшно возмущался. Люди говорили: зачем они оказывают медвежью услугу? Нам ведь все равно приходится идти к врачам, потому что лекарства идут долго. А так власти просто разбазаривают деньги, поскольку среди нужных выписывают и те, от которых пациенты уже отказались, – возмущается Захарова. – Такое ощущение, что просто брали карты и выписывали все, что когда-то назначали.

Москвичке медикаменты доставляли почти месяц. В итоге женщине все равно пришлось идти в поликлинику, поскольку жизненно важные таблетки закончились у нее до этого момента. Аналогичные истории нам рассказали и жители некоторых других округов.

На горячей линии правительства Москвы не ответили на вопросы «Собеседника», заявив, что в каждом конкретном случае стоит обращаться в поликлинику. Издание направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Ответная реакция

Ответ пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы на запрос «Собеседника» надежду на исправление ситуации не дает: «Москвичи, получающие льготные лекарственные препараты, как правило, входят в группу риска по коронавирусной инфекции. Таким пациентам необходимо минимизировать контакты с окружающими и ограничить посещение общественных мест. В связи с этим рецепт выписывается автоматически, а препараты доставляются пациенту на дом. Лекарства могут выдаваться одномоментно для последующего приема в течение нескольких месяцев».

Что по закону?

Дистанционная выписка лекарственных препаратов стала возможна в марте 2020-го после соответствующего приказа Минздрава – ради того, чтобы люди реже посещали поликлиники. Также ведомство рекомендовало медработникам выписывать рецепты на максимально возможный срок и обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями. В подавляющем числе случаев время действия рецептов составляет 3 месяца, а в случае отпуска психотропных и наркотических препаратов – 15 дней.

В депздраве Москвы «Собеседнику» пояснили, что это можно сделать по телефону.

– Нужно обратиться в медицинскую организацию для выписки рецепта. Для того чтобы вам доставили лекарственный препарат, можно позвонить в поликлинику без личного посещения. Врач выпишет рецепт, после чего гражданину нужно позвонить на горячую линию по коронавирусу для оформления услуги, – отметили в департаменте.

Однако, если человеку нужно получить рецепт для неподтвержденного диагноза, все равно необходимо обращаться в поликлинику. Это связано с тем, что в России пока нельзя ставить диагноз и назначать лечение удаленно. При этом в марте в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий онлайн-осмотр пациентов во время эпидемии. В числе авторов документа – председатель нижней палаты Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Последний уверял, что фракция «оперативно рассмотрит законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемии». В итоге комитет ГД по охране здоровья населения поддержал законопроект, но по неизвестным причинам он до сих пор не рассмотрен депутатами, следует из думской базы. «Собеседник» направил запрос в Госдуму.

Врачей не хватает

Несмотря на приказы и рекомендации Минздрава, пациенты продолжают сталкиваться с проблемами при попытке удаленного получения лекарств. К примеру, пенсионерка из Юго-Западного округа пыталась получить медикаменты для лечения хронических заболеваний. Позвонив по горячей линии все той же 134-й поликлиники, она услышала железное: «Не доставляем, доставку льготных лекарств отменили еще в мае». После жалобы руководству учреждения администрация пообещала провести новый инструктаж с сотрудниками.

А Михаил из столичного района Северное Медведково и вовсе не смог дозвониться в свою поликлинику №218, после чего обратился в департамент здравоохранения по Северо-Восточному округу. После вмешательства чиновников лекарства все же выписали и доставили на дом. Но не в полном объеме.

– Неделю пробовал дозвониться до поликлиники – глухо, такое впечатление, что сотрудникам плевать, что им кто-то звонит. Пришлось опять беспокоить руководство по СВАО. Через пару часов получил звонок из поликлиники: мол, заведующая поликлиникой требует от вас идти к пульмонологу на прием. Как они представляют мое посещение поликлиники в разгар пандемии? – возмущается мужчина.

Также москвичи в массовом порядке жалуются на невозможность записаться на прием к терапевту. В поликлиниках отвечают: из-за коронавируса и обострения сезонных заболеваний врачи просто разрываются. Терапевтов не хватает еще и потому, что многих из них перевели в помощь коллегам, которые приходят к пациентам на дом.

Ситуация патовая: доставлять и выписывать лекарства удаленно пока получается плохо, онлайн-осмотр вообще вещь запредельная с точки зрения качества лечения, но и он не работает. При этом старики (к тому же еще и лишенные льготного проезда по городу) и впрямь опасаются ходить в поликлиники, где могут столкнуться с опасным вирусом.

Карты на стол

Возможно, в новом году ситуация изменится – и для врачей, и для пациентов. По стране идет «Спутник V», и власти некоторых субъектов предпринимают усилия, чтобы вакциной воспользовались как можно больше граждан. Например, московские пошли на своего рода шантаж, пожаловались «Собеседнику» несколько столичных пенсионеров, получивших СМС от департамента информационных технологий.

Несколько месяцев назад мэрия заблокировала социальные карты пенсионеров старше 65 лет. Бесплатного и льготного проезда также лишили беременных и граждан с хроническими заболеваниями. Теперь же власти фактически ставят им ультиматум: либо делай прививку, либо оставайся дома с заблокированной картой. «Транспортное приложение социальных карт жителей будет автоматически разблокировано на 15-й день после второй прививки от COVID-19. Запишитесь на прививку», – говорится в СМС-сообщениях (есть у «Собеседника»). В ГУП «Московский социальный регистр» (эта организация выдает соцкарты москвича) «Собеседнику» подтвердили, что после вакцинации пенсионеру никуда не нужно обращаться для разблокировки карты, это произойдет автоматически.

На все претензии в департаменте здравоохранения столицы отвечают одинаково: мол, вакцинация от коронавирусной инфекции, как и от любой другой болезни, является добровольной. Решение о прививке принимает гражданин самостоятельно. – Решение о блокировке социальных карт было принято вынужденно, для того, чтобы уберечь здоровье москвичей, – отметили в депздраве. Однако у «Спутника» есть ряд противопоказаний, и как быть тем пенсионерам, у которых вакцина вызовет реакцию, пока неясно.

Не всегда нововведения в самых разных сферах успешно внедряются и применяются, как правило, всегда возникают какие-то изъяны системы. Не стал исключением и эксперимент с дистанционной лекарств. Нет, понятно, что чиновники точно хотели "как лучше", но получилось то "как всегда". Для пациентов теперь настоящая головная боль - дождаться лекарств и главное, что делать, если среди них не окажется нужных...

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По инф. sobesednik.ru

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