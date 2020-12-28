Мурашко заявил, что дефицита лекарств уже нет. Не лукавит ли?

Дефицит с лекарствами испытывали с весны во всем мире, но Россия защитила себя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве.

«Все страны во всем мире испытывали большой дефицит лекарств, начиная с весны. Однако нам удалось справиться с этой проблемой в достаточно короткий срок», — сказал он. Министр отметил, что даже дефицит фармпрепаратов, который возник осенью из-за резкого увеличения спроса, удалось сократить до нескольких недель. И сегодня эти препараты уже поступают в аптеки.

Всего удалось добиться благодаря отечественной промышленности и мобилизации производственных ресурсов, а также новой регуляторной политики государства, подчеркнул министр. Он напомнил, что также в этом году изменились подходы к безопасности медпрепаратов: создана новая система мониторинга движения лекарственных средств, позволяющая отслеживать их путь от выпуска до конечного потребителя.

Ранее по теме:

Также расширен перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) до 788 наименований. Это те фармсредства, которые применяются для оказания бесплатной медицинской помощи гражданам. В их числе теперь и новые лекарства от коронавируса, следует из слов Мурашко.

Министр отметил, что в 2020 году впервые средства были выделены регионам для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Лекарственная поддержка позволила сохранить приверженность к лечению, сохранить жизни людей», — подытожил он.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...