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В России снова выпускают очень важное для онкобольных лекарство

По инф. Polit.ru   
04 Января 2021 г.
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Предприятие Крымска после двухлетнего перерыва возобновило выпуск азатиоприна — лекарства для онкобольных.

В России снова выпускают очень важное для онкобольных лекарство

Препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Однако два года назад его перестали выпускать из-за низких отпускных цен. Это привело к дефициту лекарства.

Глава компании Андрей Тараненко рассказал, что из-за дефицита врачи назначали больным другие лекарства. Однако они не были полноценной заменой азатиоприна. Производство наладили при поддержке Фонда развития промышленности Краснодарского края. Предприятие смогло взять кредит на покупку сырья, материалов и хозяйственные нужды.

Выпускаемый объем азатиоприна в сутки составляет 6 тыс. упаковок.

  • Предприятие в Крымске является единственным в России, которое производит этот препарат. Минпромторг РФ в декабре выдал лицензию компании на производство азатиоприна. Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на это лекарство в соответствии с требованием правительства.

Азатиоприн применяют при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита и для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов.

Представители Всероссийского союза пациентов в декабре направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о дефиците лекарств. Всего в дефицитный перечень вошли 42 препарата.

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Polit.ru

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