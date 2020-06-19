Подготовка Парада Победы 1945 года: отбирались самые мужественные фронтовики

На сайте Минобороны открыт новый исторический раздел, где собраны уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 75 лет назад.

Ранее неизвестные архивные материалы в деталях описывают порядок подготовки и проведения поистине исторического события, опубликованы схемы построения парадных расчетов, директивы командования Красной Армией, а также фотоснимки того времени.

Как известно, решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы — 15 мая 1945 года. Для оперативного руководства подготовкой парада был создан штаб, составлено расписание строевых занятий, подготовлен транспорт и маршруты движения войск и техники на парад и с парада.

Согласно опубликованным документам, всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32 638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.

При этом участники парада отбирались с особой тщательностью: первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, но немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст — не старше 30 лет.

Для того чтобы парад Победы прошел слаженно, был составлен график занятий по строевой подготовке частей Московского гарнизона. Если сегодня военнослужащие тренируются на специальном полигоне в подмосковном Алабино, где схематично воссоздана территория Красной площади, то 75 лет назад участники парада репетировали прямо на улицах столицы. В качестве мест для занятий были определены Русаковская улица, набережная реки Москвы, Москворецкая набережная, стадионы, парк Сокольники, Смоленский бульвар, 2-я Бауманская улица, Бригадирский переулок и Новослободская улица.

Начало торжественного мероприятия 24 июня было назначено на 10 часов утра. А продолжительность парада была определена в 2 часа 9 минут 10 секунд.

С материалами вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе « Триумф народа-победителя ».

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По инф. Парламентской газеты

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