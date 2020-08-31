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Под Анапой обнаружили уникальную античную дорогу
|По инф. Российской газеты
|31 Августа 2020 г.
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При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
По информации пресс-службы администрации края, протяженность древней дороги в раскопе достигает 100 метров. Причем в южной части ширина полотна дороги составляет 6 метров, затем в направлении с юга на север дорога постепенно расширяется (на этом участке ее максимальная ширина составляет 21 метр).
— Впервые на Кубани обнаружена подобная уникальная находка. Дорога функционировала с середины — второй половины IV века до н. э. до II века до н. э., ее полотно регулярно ремонтировалось и подсыпалось, — рассказал вице-губернатор Сергей Болдин. — Что подтверждается обнаруженными здесь более сотни античных амфор и монет. По мнению ученых, дорога связывала сельскую местность с древнегреческим городом Горгиппией.
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