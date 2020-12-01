Музыкальная пауза: послушаем лучших исполнителей культурного Интернета!

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Лучшие оперные голоса современности
С 20 по 29 ноября в Чувашском государственном театре оперы и балета проходил юбилейный XXX Международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР М.Д. Михайлова. В 2020 году широко известный за пределами республики праздник музыкального искусства был посвящен 100-летию образования Чувашской автономной области и собирает на одной сцене гостей из разных уголков страны.
29 ноября состоялся Гала-концерт, который по традиции стал заключительным аккордом фестиваля. Зрителей порадовали Илья Селиванов (Большой театр), Илья Банник (Мариинский театр), Олеся Петрова (Михайловский театр), Марина Ефанова и заслуженный артист России Виталий Ефанов (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова).
Все артисты поют на ведущих сценах мира и заявляют о себе на крупнейших музыкальных фестивалях, представляя золотой фонд оперных голосов современности.
Квартет Aurora
Российская Национальная Библиотека представляет концерт струнного квартета Aurora. В программе: «Времена года» Антонио Вивальди. Четыре скрипичных концерта из цикла «Спор гармонии с изобретением» — одни из известнейших музыкальных произведений в стиле барокко.
Исполнители — струнный квартет Aurora, музыкальный коллектив струнных виртуозов, призер многочисленных международных фестивалей и конкурсов, выступающий на известных и популярных сценах России и Европы: Дарья Рогачева (1-я скрипка); Ольга Абакумова (скрипка); Давид Бекеле (альт); Валерия Стемасова (виолончель). Ведущая концерта – Маргарита Сакович.
Напоследок мы обратимся к «Королю инструментов» и послушаем мировые музыкальные шедевры в звучании органа, струнного квартета и вокала.
На концерт в зале пермской филармонии приглашена титулярная органистка Марина Омельченко, выступающая в крупнейших соборах мира. Струнный квартет имени С.В. Рахманинова и обладательницы прекрасных голосов, лауреаты международных конкурсов - солистка «Вивальди оркестра» Светлана Полянская (сопрано) и солистка Большого театра России Евгения Сегенюк (контральто) добавят свои краски к звучанию органа.
Прозвучат знаменитые сочинения композиторов эпохи Барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Батисты Перголези, Георга Фридриха Генделя, а начнётся концерт с произведения итальянского композитора конца XIX века, выдающегося мастера оркестровки Отторино Респиги.
Как смотреть и слушать:
Погрузиться в мир органной музыки можно будет 2 декабря в 17.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
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Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
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