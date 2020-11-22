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Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века
По инф. Российской газеты   
22 Ноября 2020 г.
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Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.

Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века

До сих пор были известны только два документа, связанных с реконструкцией замка Сунпу: оригинальный кодекс поведения, написанный Мори Тэрумото, феодалом клана Тэшу, и еще один, представляющий собой копию документа клана Тэшу, от Маэды Тошинаги, феодала клана Кага.

Найденная инструкция была издана главой клана Тадаоки Хосокава 8 января 1608 года. В ней содержится строгий запрет на любые действия, которые могут привести к ссорам с самураями или работниками других кланов. В частности, строго запрещались и карались смертью участники драк внутри клана и с другими самураями.

Вторая половина кодекса дает представление о жизни солдат (аши-гару). Воины могли принести свою собственную еду (бенто), но не должны были пить больше трех маленьких плоских чашек алкоголя (сакадзуки).

«Отправляясь в город, они должны сообщить о характере своего поручения магистрату и получить разрешение. Встречи с представителями других кланов или сегуната были строго запрещены. Горячие ванны в помещениях другого клана не разрешались. Борьба сумо и наблюдение за ней были строго запрещены, а нарушители наказывались», — говорится в научной публикации.

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