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Нарышкин поздравил с днем рождения 98-летнего разведчика-перебежчика
По инф. sobesednik.ru   
12 Ноября 2020 г.
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с поздравлениями в адрес Джорджа Блейка, которому 11 ноября исполнилось 98 лет.

Нарышкин поздравил с днем рождения 98-летнего перебежчика из MI6

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«От руководства Службы внешней разведки и от меня лично примите теплые и искренние поздравления с днем рождения», — передает ТАСС слова Нарышкина.

Джордж Блейк работал в британской MI6, но был перевербован и 20 лет шпионил в пользу СССР, а потом окончательно перешел в советскую разведку, бежав из Великобритании, когда его раскрыли и приговорили к 42 года за измену Родине.

Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги о своих воспоминаниях «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены». В 2011 году в России также был снят фильм «Выбор агента Блейка», в съемках которого он принял участие.

По инф. sobesednik.ru

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