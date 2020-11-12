Нарышкин поздравил с днем рождения 98-летнего разведчика-перебежчика

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с поздравлениями в адрес Джорджа Блейка, которому 11 ноября исполнилось 98 лет.
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«От руководства Службы внешней разведки и от меня лично примите теплые и искренние поздравления с днем рождения», — передает ТАСС слова Нарышкина.
Джордж Блейк работал в британской MI6, но был перевербован и 20 лет шпионил в пользу СССР, а потом окончательно перешел в советскую разведку, бежав из Великобритании, когда его раскрыли и приговорили к 42 года за измену Родине.
Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги о своих воспоминаниях «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены». В 2011 году в России также был снят фильм «Выбор агента Блейка», в съемках которого он принял участие.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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