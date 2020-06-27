На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации

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В Новом Уренгое пенсионерку с одышкой и болью в груди отказались госпитализировать. Бабушку увезли домой, где она вскоре скончалась.
Проверкой сведений занялась городская прокуратура. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. Эксперты оценят действия или бездействия медиков и соблюдение ими порядка и стандарта оказания помощи. Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина показывает палату, в которой на медицинской каталке лежит пожилая женщина. Автор ролика говорит, что бабушку привезли в больницу на «скорой». Лекарство, которое ей дали, не помогло. На ролике видно, что внучка идет в соседний кабинет и спрашивает врачей, правильно ли она поняла, что больную придется везти домой. Медики промолчали. Позже стало известно о смерти пациентки.
Издерганы наши медики реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами. Возможно, это отчасти и объясняет в некоторых ситуациях равнодушное отношение к пациентам. Объясняет, но не оправдывает. Моральный долг помогать людям еще никто не отменял, да и клятву врача, наверное, медики давали. А там: «...быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, (...), внимательно и заботливо относиться к больному...». Неужели забыли?
А вот еще нескольких таких непростых историй:
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