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На Дону нашли клад ордынских монет времен Куликовской битвы
|По инф. Российской газеты
|31 Января 2021 г.
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На территории Азова Ростовской области во время археологических раскопок ученые из Азовского музея-заповедника нашли золотоордынские деньги. Археологи считают, что 32 монеты были спрятаны в ХIV веке.
Как рассказал ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский, в те времена здесь располагался золотоордынский Азак — довольно крупный по тем временам город. В 1395 году он был сожжен Тимуром.
Археологам еще не удавалось обнаружить клады, относящиеся к столь раннему периоду.
Кроме того, ученым удалось выяснить, что в древнем городе местные умельцы покрывали черепицей крыши домов из камня. Им даже удалось изобрести собственный способ ее перекладки.
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