Возвращение в 60-е: отправимся в прошлое вместе с культурным Интернетом!

На этот раз культурный Интернет приготовил для нас нечто невероятное. Вы когда-нибудь хотели «вернуться на денёк» во времена своей молодости? Такая возможность появилась! Испытать приступ ностальгии и погрузиться в атмосферу 60-х годов минувшего века нам поможет видеоэкскурсия от Белгородского государственного музея народной культуры – пропускать такое точно не стоит!

«Ах, как хочется вернуться на денёк…»

Зрители окунутся в атмосферу жизни советских людей второй половины XX века, побывают в городской квартире 60-х годов. В разделе «Детская литература» услышат историю старейшего в стране специализированного издательства, выпускающего книги для детей и юношества. Зрители старшего поколения смогут вспомнить своё детство и юность, а дети узнают о жизни своих родителей. В разделе «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» увидят детскую зимнюю одежду, обувь и игрушки. В разделе «Пионерия страны Советов» посетители рассмотрят парадную школьную форму, атрибуты пионерской организации: барабан, горн, пионерские галстуки, значки.

В завершение экскурсии посетители увидят праздничные и свадебные наряды 80-х годов, подарки молодоженам. Фотографии из семейных альбомов белгородцев дополнят рассказ о стране, которой уже нет.

Как смотреть и слушать:

Вернуться в атмосферу 60-х можно будет 19 января в 15:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Жизель

«Жизель» — один из самых таинственных и романтичных балетов в мировом репертуаре. Признанный шедевр хореографии, полдействия которого происходит на кладбище (со всеми вытекающими последствиями) завораживает зрителей по всему миру уже почти 180 лет. И с годами его слава только растёт!

Нетленная история любви графа и крестьянки с элементами сверхъестественного…

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на старания актёров можно будет 16 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

«Миронов/Ившин/Голубев»

На канале Культурно-просветительского центра «Дубрава» вы увидите программу «Нестандартные стандарты» в исполнении джазового трио в составе: Юрий Голубев (контрабас), Пётр Ившин (ударные) и Александр Миронов (рояль).

Смелость замысла – главная изюминка: будучи малым фортепианным ансамблем, коллектив исполняет сплав музыки разных жанров и стилей, соединяя гармонии и ритмы джаза с классикой мировой музыки, экспериментируя и удивляя слушателей непривычными трактовками музыкальных сокровищ.

Импровизация и сиюминутное музыкальное взаимодействие - это, вероятно, самое интересное в джазовой музыке. И концерт трио «Миронов. Ившин. Голубев» именно про это!

Как смотреть и слушать:

Прислушаться к экспериментальному джазу можно будет 16 января в 19:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

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По инф. «Культура.РФ»

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