Кукла Барби, между прочим, тоже пенсионерка — ей исполнилось шестьдесят два года!

9 марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была впервые продемонстрирована кукла Барби.

Создателем этой знаменитой на весь мир игрушки была Рут Хэндлер, супруга основателя фирмы Mattel Эллиота Хэндлера. Своё имя кукла получила в честь их дочери.

Первая Барби, одетая в полосатый купальник, была сделана из винилового пластика, который обеспечивал подвижность её рук, ног и шеи. Внешний вид куклы соответствовал женскому идеалу тех лет: прическа в стиле Бриджит Бардо, с челкой под Одри Хепберн и ярко подведённые глаза. В течение последующих лет образ Барби постоянно менялся, свыше 70 дизайнеров, от Версаче до Картье, создавали для нее эскизы платьев.

Первая Барби была представлена на Американской международной ярмарке игрушек в 1959 году: выпущена она была в двух вариантах — брюнетка и блондинка, обе модели продавались в чёрно-белых купальных костюмах (наряды для куклы следовало приобретать отдельно) по $3. Поначалу родители отнеслись к новинке с недоверием, но уже скоро Барби стала одной из самых популярных в Америке игрушек.

Начиная с 1960 года Барби активно «осваивает» различные профессии. Первыми «профессиональными» Барби стали «деловая женщина — художник-модельер» и «певица» в 1960 году, за ними последовала «балерина» и «медсестра» (1961), «няня» 1963, «учительница» (1965). Со временем выбор профессий стал более разнообразным; в 1965 была выпущена первая «Барби-космонавт» (за 20 лет до полёта в космос первой женщины-американки), в 1991 появилась даже Барби — «кандидат в президенты».

Начиная с конца 1980-x Mattel выпускает отдельные коллекционные серии Барби. Куклы из таких серий не предназначены для игры: наряды для них создаются именитыми дизайнерами, сами фигурки часто изготавливаются по шаблонам, немного отличающимся от «обычных» Барби, и стоят очень дорого.

По статистике, в среднем каждую секунду в мире продается три куклы Барби.

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По инф. pnp.ru и denvistorii.ru

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