«С головой в детство»: виды игрушек и день рождения Барби

Вы знаете, что любимая кукла многих девочек Барби 9 марта будет отмечать день рождения? Именно в этот день в далеком 1959 году она была представлена миру на ярмарке игрушек в Нью-Йорке. Там, кстати, куколку встретили не особо радушно. Профи игрушечной индустрии решили, что Барби слишком взрослая, чтобы стать интересной девчонкам. Но не тут-то было. Прошло время, и как видим, в некогда сомнительную куколку теперь играет весь мир.

Виды игрушек

Игрушки можно разделить на разные группы. Например, адресованные какому-то определенному возрасту или универсальные, или различающиеся по материалу изготовления. К слову, большая линейка разнообразных игрушек предлагается здесь: VSEMTOY.RU. Также эти детские развлечения можно разделить на двигательные и образные, сенсорные или общественно-бытовые.

Сенсорные игрушки

С такими игрушками дети играют практически с малышового возраста. Погремушки, пищалки, музыкальные инструменты и прочее. Все, что можно потрогать и из чего извлечь звук.

Двигательные игрушки

Рассмотрим двигательные игрушки. Это игрушки не совсем уж для малышей, а предназначены они для тех ребятишек, которые немного успели подрасти. Например, ходунки или прыгалки, мячики или самокаты, скейты или велосипеды. Такие игрушки призывают детей к действию с ними, чтобы дети, как говорится, в мирных целях и с пользой расходовали свою энергию, которой в нежном возрасте очень и очень много.

Образные игрушки

Такого вида игрушки предназначены для того, чтобы дети воссоздавали какие-либо ситуации, а реальные или выдуманные – тут уж куда фантазия ребенка заведет. Так что это за игрушки? Всевозможные куклы, мишки и зайчики, герои мультфильмов и сказок, солдатики, машинки и прочее. Такими игрушками дети проигрывают определенные роли, играя друг с другом, социализируются.

Общественно-бытовые игрушки

Группа общественно-бытовых игрушек учит детей постигать окружающий мир через быт и профессии. Что здесь можно найти? Всевозможные конструкторы и наборы. Конструкторы – от самых простейших до сложных, выполненные из разных материалов (дерево, металл, пластмасса и т.д.). И наборов великое множество – медицинский, парикмахерский, мебельный, кухонный и т.д. Ребенку желательно приобретать разного плана такие игрушки, через них он будет шире открывать для себя мир.

Это интересно

Самые дорогие куклы изготавливают из бисквитного фарфора. Только вот поиграть такими игрушками вряд ли удастся. Уж больно хрупкий для них используется материал.

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