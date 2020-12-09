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Кто и когда придумал компьютерную мышь?
По инф. Парламентской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Этот день считается днём её рождения.

Изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Первую мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации возможностей написал Джефф Рулифсон. Внутри устройства находились два металлических диска: один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и влево.

Позже идеей Энгельбарта заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов!

В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC.

Сегодня существует два вида компьютерных мышей: механические и оптические. Последние лишены механических элементов, а для отслеживания передвижения манипулятора относительно поверхности используют оптические датчики.

В конце 1990-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году.

Последней новинкой техники стали беспроводные мыши. Изначально для них каждый производитель разрабатывал свой собственный метод передачи сигнала. Однако впоследствии для связи стало всё более широко применяться Bluetooth-соединение, что позволило избавиться от приёмного устройства, так как ряд компьютеров (например, ноутбуки) уже оснащены Bluetooth-адаптером. Различен также и дизайн современных мышек  - от традиционных форм до мышек в форме автомобиля или золотого слитка, женского тела или сердечка, любимого животного или фрукта, со стразами или граффити.

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По инф. Парламентской газеты

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