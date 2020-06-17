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Китайцы наведывались в Америку еще в доколумбовые времена

По инф. portal-kultura.ru   
17 Июня 2020 г.
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Древний нефритовый меч из США может доказать первенство Китая в открытии Америки.

Древний нефритовый меч из США может доказать первенство Китая в открытии Америки

Случайная находка доказывает визит китайцев в Северную Америку в доколумбовые времена, пишет Ancient Origins.

Открытие было сделано археологом-любителем еще в июле 2014 года, случайно наткнувшимся на торчащий из берега небольшого ручья в Джорджии китайский вотивный меч. 30-сантиметровый артефакт стал уникальной находкой в ​​Северной Америке, заставив ученых серьезно задуматься.

Изысканно вырезанный из нефрита меч имеет поверхностные окислы и минерализацию, указывающие на его древний возраст. Многие символы на нем, как и сама форма меча, встречаются у китайских нефритовых предметов из Ся (2070–1600 до н.э.), Шан (1600–1046 до н.э.) и династии Чжоу (1046–256 до н.э.). Фигура дракона, охватывающая верхнюю часть клинка, типична для династии Шан, как и корона из перьев. Гротескная маска лица на гарде и рукояти меча впервые появилась во время культуры Лянчжу (3400–2250 гг. до н.э.), но чаще встречается в периоды Шан и Чжоу, рассказал журналистам доктор философии Сиу-Люн Ли.

Сходство китайско-ольмекской мифологии и символики является предметом научных дискуссий на протяжении более ста лет. Возможно, не случайно, что культура ольмеков появилась около 1500 г. до н.э. в начале династии Шан, когда начинается и письменная история Китая. Это было начало бронзового века, со времен которого до наших дней дошли богато украшенные бронзовые произведения искусства, бронзовые колесницы и оружие.

В это время в китайской культуре нефрит был более ценным, чем золото, – как и у ольмеков, пользовавшихся месторождениями нефрита, которые сохранились до наших дней в Гондурасе и Гватемале. Возможно, не случайно ольмеки в период около 900–300 гг. до н.э. освоили трудную технологию обработки и сверления нефрита – камня настолько твердого, что его нельзя обработать стальными инструментами – с помощью абразивных материалов, говорится в сообщении.

По инф. portal-kultura.ru

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