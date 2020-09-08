Казанский собор: частичка Рима в Петербурге

219 лет назад, в 1801 году, в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.

Первоначально на этом месте располагалась Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1737 году. К концу XVIII века она сильно обветшала, и было решено на её месте построить новый собор.

В 1799 году император Павел I провел конкурс на лучший проект, потребовав, чтобы новый храм напоминал римский собор св. Петра. В нем приняли участие многие известные архитекторы того времени, но ни один из их проектов утвержден не был. В 1801 году президент Академии художеств граф Александр Строганов предложил императору проект, который создал на тот момент еще мало известный архитектор Андрей Воронихин.

Бывший крепостной графа А. С. Строганова в 1797 г. получил от Академии художеств звание академика перспективной и миниатюрной живописи и только в 1800 г., по представлению президента Академии Строганова, — звание архитектора. Император считался с мнением графа Строганова, который сыграл решающую роль в утверждении проекта Воронихина. После долгих творческих поисков, Воронихин находит оригинальное решение. Проект Воронихина действительно очень напоминает собор святого Петра в Риме.

"Для построения Казанской церкви по конформированному нами плану повелеваем составить особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств, действительному тайному советнику графу Строганову, генералу от инфантерии и генерал-прокурору Обольянинову, тайному советнику Чекалевскому, а производить строение архитектору Воронихину". К январю 1801 года была составлена расходная смета и определены сроки строительства. Комиссия определила расходную смету в сумме 2 843 434 руб. и, подчиняясь повелению императора, обязалась построить собор в три года.

11 марта 1801 года скончался Павел I. Александр I вполне разделял мысли своего отца на значении нового храма в жизни столицы. Шла большая и сложная работа по откачке воды из Екатерининского канала с помощью хитроумного изобретения смекалистого вологодского землекопа Чусова, а затем не менее сложное и трудоемкое закрепление сваями грунта под фундамент. Павел I не успел до своей кончины произвести закладку здания. 27 августа 1801 г. император, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие князья в окружении виднейших вельмож присутствовали на закладке здания. Император положил первый кирпич с вензелем и серебряной лопаточкой плеснул на него раствор извести.

Строительство продолжалось 10 лет. На работы по возведению храма было потрачено 4,7 миллионов рублей.

Основным строительным материалом был пудостьский камень, добывавшийся недалеко от Гатчины в деревне Пудость. Что же касается внутренней отделки собора, то здесь Воронихин широко использует мрамор из Олонецкой и Выборгской губернии, а также порфир, яшму и особенно финский гранит, добывавшийся в районе Пютерлакса под Выборгом.

Иностранцев, живших в России, изумляли русские рабочие, строившие Казанский собор. "Им, этим простым мужикам в рваных полушубках, не нужно было прибегать к различным измерительным инструментам: пытливо взглянув на указанный им план или модель, они точно и изящно ее копировали. Глазомер этих людей чрезвычайно точен. С окончанием постройки торопились; несмотря на зимнее время и 13-15 градусов мороза работы продолжались даже ночью. Крепко зажав кольцо фонаря зубами, эти изумительные работники, забравшись на верх лесов, старательно исполняли свое дело. Способность даже простых русских людей в технике изящных искусств поразительна".

В сентябре 1811 года собор был освящен и открыт. После победы в Отечественной войне 1812 года сюда были привезены военные трофеи: французские знамена и ключи от взятых городов и крепостей. Здесь же впоследствии был похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов.

В 1932 году Казанский собор закрыли. На его куполе вместо креста был установлен позолоченный шар со шпилем, а внутри собора разместили Музей истории религии и атеизма.

Богослужения в Казанском соборе возобновились в мае 1991 года, а в 1994 году на купол был поднят крест. Спустя шесть лет собор был окончательно возвращён Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.

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По инф. Парламентской газеты и kazansky-spb.ru

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