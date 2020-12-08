Историк Москвин: Русский исход – это огромная, колоссальная национальная трагедия

8 декабря в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась фотодокументальная выставка «Русский исход. Трагедия и величие. 1920–1922». Об экспозиции и современном восприятии событий вековой давности мы беседуем с Виктором Москвиным.

– Тема Русского исхода сегодня по-прежнему остаётся малоизученной. Что нужно знать нашим соотечественникам об этом эпизоде истории России, чтобы более полно понять события ХХ века?

– Русский исход – трагическая часть нашей истории, поскольку по результатам Гражданской войны родины лишилось от 2 до 3 миллионов человек. Многие из них всю жизнь прожили, не получая гражданство других стран, сохраняя русский паспорт. Люди были лишены родины, и лишение это было не только физическим, но и юридическим. В экспозиции нашего Дома находится декрет Ленина от 1921 года о лишении гражданства всех лиц, покинувших территорию РСФСР без разрешения советской власти после 7 ноября 1917 года. Люди с чистого листа начинали новую жизнь в других странах. В первую очередь строили школы, чтобы учить детей, возводили церкви: так возникали русские «города». В одном только Париже на пике эмиграции жили порядка 400 тысяч русских, а, например, в Берлине в начале 1920-х годов русских изданий выходило больше, чем немецких…

Конечно, люди мечтали вернуться, не распаковывали до конца чемоданы. Отмечая каждое Рождество, каждый Новый год, произносили традиционный тост, желая друг другу встретить следующие зимние праздники в России.

Виктор Москвин

Кстати, здесь есть маленькое уточнение: ведь на чужбине оказались не только те, кто выехал, бежал, эвакуировался из страны: через некоторых людей просто перешагнула граница. Например, Репин жил себе благополучно на даче, которую сам построил в начале века, а потом вдруг в один прекрасный день эта дача оказалась на финской территории... То же самое произошло с теми, кто жил в Польше, в Бессарабии, ну и конечно, в Маньчжурии.

Так что Русский исход – это огромная, колоссальная национальная трагедия, потому что страна лишилась многих людей, которые потом составили славу мировой науки и культуры. Возьмём, к примеру, музыку ХХ века – ну как её представить без Рахманинова или без Прокофьева?.. Если говорить о науке, то яркий пример – Сикорский, один из основателей современного вертолёто- и самолётостроения США. Помню, как-то в наш музей пришли американские дипломаты, и я в шутку сказал: смотрите, ваш президент летает на вертолётах Сикорского, телевизор смотрит зворыкинский, видеомагнитофон – понятовский. В Белом доме подаётся вино Челищева… Вся мощь Соединённых Штатов базируется отчасти на русском интеллекте и таланте. Это, быть может, некоторое преувеличение, но вклад русских в различные сферы научной и культурной жизни действительно огромен.

– Какие мифы связаны с Русским исходом? Возможно ли их разрушить?

– Многие мифы идут, конечно, от советской пропаганды и живы до сих пор. Любые попытки, скажем создать памятник или установить памятную доску лидерам Белого движения, встречаются в штыки. В умах всё ещё продолжается Гражданская война. Многие по-прежнему не воспринимают нашу историю как единое целое. Всё ещё остались ярлыки, которые советская пропаганда навешивала на белых.

Яркий пример – история Колчака. Его обвиняют в том, что он применял массовый террор, что его власть держалась на английских и американских штыках, что он фактически собирался продать нашу страну интервентам. Но недавно мы купили архив Колчака, вернули его в Россию. В переписке с женой он объясняет, почему в 1918 году поступил на английскую службу: он хотел продолжать борьбу с Германией. Никаких других причин не было. Что касается террора, то, конечно, белый террор существовал – попадались разные военачальники… Но сам Колчак никогда не отдавал таких приказов, это не было частью государственной политики его правительства. В отличие от большевиков. Да и предательская выдача Колчака чехами с санкции французского генерала Жанена обусловлена в том числе нежеланием адмирала передать союзникам контроль над золотым запасом Российского государства. Александр Васильевич Колчак до конца был верен России.

– Как вы думаете, что нужно для того, чтобы начать воспринимать историю объективно и перестать делить всех на «красных» и «белых»?

– Нужно прекратить войну в головах, прекратить использовать историю в конъюнктурных политических целях, как это делают некоторые радикальные движения и организации. В стране очень много проблем, которые необходимо решать, объединяя усилия, не тратя энергию на борьбу с историей.

– Во время крымской эвакуации генерал Врангель обратился ко всем отбывающим с кратким прощанием: «Мы идём на чужбину, идём не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца долга». Могли ли эмигранты, беженцы рассчитывать на особое, сочувственное отношение к себе за границей?

– В разных странах отношение было разным. Например, глава Королевства сербов, хорватов и словенцев король Александр I принял русских очень достойно. Офицеры могли служить в югославской армии с сохранением чинов, профессора – преподавать в университетах, врачи – вести практику. В других странах им предлагалась по большей части работа, не связанная с государственной службой. Скажем, в Англии. Наверное, многим было очень обидно, что Англия, наш союзник в Первой мировой войне, предала русских офицеров – так же, как до этого предала царя, не приняв его на своей территории. Отношение французов хорошо охарактеризовал Николай Туроверов: «Франция – страна моей свободы, / Мачеха весёлая моя…» Здесь русские могли писать и издавать всё что хотели, Париж стал центром русской интеллектуальной жизни. Но в остальном Франция придерживалась меркантильной позиции: всё зависело от того, что ей выгодно на данный момент.

Врангель рассчитывал на помощь союзников, но он её не получил и с горечью писал об этом. Союзникам была нужна победа над Германией, они её одержали – с помощью нашей страны, без которой эта победа была бы невозможна. А сильная Россия им была не нужна. Впрочем, как и сейчас.

– Летом выставка «Русский исход. Трагедия и величие. 1920–1922» открылась в Париже. В каких ещё городах её можно будет увидеть?

– Мы подготовили выставку в двух вариантах: в стационарном и в электронном. Электронный – «походный» – вариант размещён в интернете. В нынешних условиях, когда самолёты не летают, когда границы закрыты, его можно тиражировать и распространять в любом месте земного шара. Позже экспозиция будет показана в Белграде, в Брюсселе, в Сан-Франциско, думаю, что и в других местах. Мы также передали её в Волгоград. Так что выставка уже живёт своей жизнью, а 8 декабря она открывается в Доме русского зарубежья, где будут представлены уникальные предметы, документы, фотографии.

– Можете выделить несколько наиболее значимых экспонатов?

– Например, будет представлено знамя Апшеронского пехотного полка, которое было вывезено как раз во время исхода и сохранено в эмиграции. Мы покажем также памятные вещи, форму одежды, дневники, воспоминания офицеров лейб-гвардии конного полка. Документы исхода: справки, паспорта, разрешения на погрузку на корабли . Можно будет увидеть схему выдвижения отступающих войск Белого движения из Приморья в Харбин, офицерские погоны времён исхода, уникальные фотографии…

– В этом году Дом русского зарубежья отмечает 25-летие. Расскажите о главных юбилейных проектах.

– В конце октября открылась выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, акцент в которой сделан на эмигрантском периоде его жизни и творчества: у нас есть интересные документы в собственных фондах, кроме того, нам предоставили копии документов из архива писателя в английском Лидсе и, конечно, материалы из российских музеев и архивов.

Также запланирована очень интересная выставка, посвящённая 50-летию со дня присуждения Нобелевской премии Александру Солженицыну, – на ней будут представлены подлинные документы и предметы, которые раньше никогда не показывались.

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 2020, №11.

Справка:

Виктор Александрович Москвин. Родился в 1955 году в Московской области. Окончил исторический факультет Калининского государственного университета. Кандидат исторических наук. В области культуры работает с 1973 года. Инициатор создания и директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Член Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом. В.А. Москвину присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», он имеет благодарность президента России. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры. Награждён орденом Дружбы.

По инф. lgz.ru

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