Дом Сталина проедет 350 километров, чтобы стать музейным экспонатом

Территория архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском пополнится новым экспонатом. Туда перевезут дом, в котором жил Иосиф Сталин во время ссылки в Прибайкалье.

Сейчас дом находится в деревне Новая Уда Усть-Удинского района. Чтобы стать музейным экспонатом, ему придется преодолеть 350 километров. В следующем году строение отреставрируют и перевезут.

«Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX — начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы», — рассказал директор музея Владимир Тихонов.

Также в 2021 году в музее хотят создать экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты воссоздадут дома украинских, польских и татарских переселенцев.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — один из самых популярных туристических объектов Иркутской области, расположен на Байкальском тракте в 50 км от Иркутска. В нем собраны памятники деревянного зодчества и архитектуры из малых городов и сел области, попавших в зону затопления при строительстве каскада ГЭС на реке Ангара. За 2019 год в нем побывали около 250 тыс. человек.

Иосиф Сталин попал в ссылку на территории современной Иркутской области после того, как летом 1903 года его арестовали и осудили за участие в антиправительственной демонстрации в Батуми.

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Polit.ru

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