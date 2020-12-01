День в истории: вышел первый номер мужского журнала «Playboy»

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy».

Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдались — за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров!

Причина успеха понятна. Дело в том, что журнал Хефнера кардинально отличался от тогдашних мужских изданий, освещавших в основном спортивные события, туризм, яхты, да пикники на пленэре.

«Почему вечно на пленэре? – негодовал Хефнер. – А нам нравятся наши квартиры. Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и, под тихую музыку с подходящим настроением, беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе...».

Хью Хефнер

Хефнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Плейбоя» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разные годы для журнала позировали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины.

Хефнер хотел, чтобы его журнал пропагандировал изысканный стиль жизни. В 1956 году в «Плейбое» начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. На его страницах стали появляться интервью с мировыми знаменитостями: философами, писателями, политиками, актерами и музыкантами. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино «Плейбой» стал стартовой площадкой.

С годами «Плейбой» превратился в огромную корпорацию, которая помимо издания журнала, занялась организацией курортов и ресторанов, где посетителей обслуживали облаченные в элегантные купальники «девушки-зайчики» с пушистыми ушками и хвостиками.

Сегодня «Playboy» один из самых известных в мире брэндов. Кроме журнала в США, выпускаются журналы на различных языках во всем мире.

27 сентября 2017 года Хью Хефнер умер в возрасте 91 года.

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По инф. Calend.ru . Фото fishki.net

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