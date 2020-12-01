ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

День в истории: вышел первый номер мужского журнала «Playboy»
По материалам интернет-сайтов   
01 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy».

Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдались — за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров!

Причина успеха понятна. Дело в том, что журнал Хефнера кардинально отличался от тогдашних мужских изданий, освещавших в основном спортивные события, туризм, яхты, да пикники на пленэре.

  • «Почему вечно на пленэре? – негодовал Хефнер. – А нам нравятся наши квартиры. Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и, под тихую музыку с подходящим настроением, беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе...».

Хью Хефнер

Хефнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Плейбоя» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разные годы для журнала позировали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины.

Хефнер хотел, чтобы его журнал пропагандировал изысканный стиль жизни. В 1956 году в «Плейбое» начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. На его страницах стали появляться интервью с мировыми знаменитостями: философами, писателями, политиками, актерами и музыкантами. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино «Плейбой» стал стартовой площадкой.

С годами «Плейбой» превратился в огромную корпорацию, которая помимо издания журнала, занялась организацией курортов и ресторанов, где посетителей обслуживали облаченные в элегантные купальники «девушки-зайчики» с пушистыми ушками и хвостиками.

Сегодня «Playboy» один из самых известных в мире брэндов. Кроме журнала в США, выпускаются журналы на различных языках во всем мире.

27 сентября 2017 года Хью Хефнер умер в возрасте 91 года.

Еще интересное про журнал «Playboy»:

По инф. Calend.ru. Фото fishki.net

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 