День в истории: в Германии изобрели дизельный двигатель

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
124 года назад, 28 января 1897 года, немецкий инженер Рудольф Дизель получил первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. В ходе испытаний он выяснил, что мощность такого двигателя почти вдвое выше, чем у других подобных устройств.
Рудольф Дизель пытался реализовать на практике теоретическую схему теплового двигателя, разработанную во Франции еще в 1824 году – глядя на пневматическую зажигалку, он заметил, что с помощью поршня воздух в трубке сжимался и фитиль зажигался — он догадался, что нужно лишь хорошо сжать воздух и он нагреется, если нагретый воздух соединить с топливом, оно воспламенится.
Рудольф начинает усиленно работать над воплощением этой идеи и в течение некоторого времени он разрабатывает несколько образцов дизельного двигателя. Для достижения успеха изобретателю понадобилось семнадцать лет упорного труда.
В 1897 году Дизель представил готовый экземпляр работоспособного мотора: это огромный железный цилиндр, высотой 3 метра, в котором был установлен маховик, двигавший поршень. Мощность силового агрегата составляла 20 л.с., КПД — 30%. По своей эффективности двигателю не было равных: он превосходил по экономичности паровые двигатели в 4 раза.
Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод в Германии.
В начале ХХ века Рудольф начинает разрабатывать двигатели для автомобилей. Однако при уменьшении размеров мотора, пропорционально падала и его надежность. Дизелю не удастся разработать пригодный аппарат, это сделают лишь через 11 лет после смерти Рудольфа.
Двигатели Дизеля раскупались огромным тиражом и устанавливались на пароходы, на производства, но государство не сильно жаловало изобретателя. Виной всему топливо, на котором работал двигатель. Изначально Рудольф хотел применять угольную пыль, однако ввиду ее сильных абразивных свойств детали мотора быстро выходили из строя. Поэтому Рудольфу пришлось обратиться к нефти. Германия была богата углем, а вот нефть приходилось импортировать, это увеличивало затраты.
Первый российский дизельный двигатель был создан в ноябре 1899 года Санкт-Петербургским заводом «Людвиг Нобель».
Рабочая схема двигателя, получившая имя своего создателя, уже более 120 лет считается лучшей для двигателей внутреннего сгорания. Однако судьба изобретения оказалась намного счастливей судьбы Рудольфа Дизеля. Он таинственным образом бесследно исчез после того, как 29 сентября 1913 года сел в каюту парохода, вышедшего из Антверпена в Лондон.
Значение изобретения Дизеля для современного мира трудно переоценить. Инструментарий Рудольфа стал основой для создания современных дизельных двигателей. После смерти инженера его двигатели набирали популярность — через десятилетия их уже вовсю устанавливают на грузовые и легковые автомобили, причины просты: экономичность, долговечность, меньше выбросов в атмосферу. Ведущие автомобилестроительные компании мира имеют в своем автопарке модели с дизельными моторами.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
124 года назад, 28 января 1897 года, немецкий инженер Рудольф Дизель получил первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. В ходе испытаний он выяснил, что мощность такого двигателя почти вдвое выше, чем у других подобных устройств.
Полиция получила право штрафовать граждан, которые в общественных местах и на детских площадках дымят электронными сигаретами, вейпами или кальянами. Такие нормы закона, усиливающие меры борьбы с курением, вступают в силу 28 января.
В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино. Одна из самых любимых зрителем его работ - это полковник Чусов из сериала "Ликвидация"
Когда мы начинаем собираться в долгожданное путешествие, бывает сложно сориентироваться в потоке информации и советах окружающих. Однако для правильной организации отдыха следует придерживаться определенных правил. Опытные путешественники советуют детально распланировать все этапы своей поездки, чтобы выполнить задуманное и хорошо отдохнуть. В первую очередь важно определиться с местом отдыха. Отправляясь за границу, необходимо учитывать особенности и условия проживания в той стране. Это поможет более эффективно организовать отдых.
Несколько дней назад легенда российского шансона Любовь Успенская заявила о том, что разводится с мужем. Для тех, кто следил исключительно за творчеством певицы, это стало настоящей неожиданностью, тем более, что ещё совсем недавно супруги были в хороших отношениях.
В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека.
С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.
Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров подал заявление в полицию. В нем он утверждает, что ему угрожает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Не знаете куда деть лишнюю одежду, книги и другие вещи, а на помойку отнести жалко? Специалисты «Мосприроды» рассказали, как жители столицы могут помочь городу избавиться от лишнего мусора и дать вторую жизнь этим вещам. Причем совместить это можно с прогулкой на природных территориях, ведь расположены пункты приема вторсырья рядом с экологическими центрами.
Жительницу Архангельской области проверяет полиция за «митинг снеговиков». 26 января она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии «митинга» снежных фигур, которые стояли с табличками «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими.
Армия США изменила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих. Новые стандарты позволят им носить серьги, заплетать волосы в косички или делать хвосты, использовать губную помаду и лак для ногтей.
В наши дни никого не удивишь ситуацией, когда человеку могут срочно понадобиться деньги, которых у него в данный момент нет. В этом случае на выручку готовы прийти различные кредитные организации, которых сегодня в стране великое множество – банки, микрофинансовые организации, ломбарды и т.д. Зачастую потребителю сложно сразу разобраться во всех нюансах и понять, где выгоднее или проще всего позаимствовать деньги. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо поближе познакомиться с отличиями разных видов кредитования.
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным чудом?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.