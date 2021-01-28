День в истории: в Германии изобрели дизельный двигатель

124 года назад, 28 января 1897 года, немецкий инженер Рудольф Дизель получил первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. В ходе испытаний он выяснил, что мощность такого двигателя почти вдвое выше, чем у других подобных устройств.

Рудольф Дизель пытался реализовать на практике теоретическую схему теплового двигателя, разработанную во Франции еще в 1824 году – глядя на пневматическую зажигалку, он заметил, что с помощью поршня воздух в трубке сжимался и фитиль зажигался — он догадался, что нужно лишь хорошо сжать воздух и он нагреется, если нагретый воздух соединить с топливом, оно воспламенится.

Рудольф начинает усиленно работать над воплощением этой идеи и в течение некоторого времени он разрабатывает несколько образцов дизельного двигателя. Для достижения успеха изобретателю понадобилось семнадцать лет упорного труда.

В 1897 году Дизель представил готовый экземпляр работоспособного мотора: это огромный железный цилиндр, высотой 3 метра, в котором был установлен маховик, двигавший поршень. Мощность силового агрегата составляла 20 л.с., КПД — 30%. По своей эффективности двигателю не было равных: он превосходил по экономичности паровые двигатели в 4 раза.

Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод в Германии.

В начале ХХ века Рудольф начинает разрабатывать двигатели для автомобилей. Однако при уменьшении размеров мотора, пропорционально падала и его надежность. Дизелю не удастся разработать пригодный аппарат, это сделают лишь через 11 лет после смерти Рудольфа.

Двигатели Дизеля раскупались огромным тиражом и устанавливались на пароходы, на производства, но государство не сильно жаловало изобретателя. Виной всему топливо, на котором работал двигатель. Изначально Рудольф хотел применять угольную пыль, однако ввиду ее сильных абразивных свойств детали мотора быстро выходили из строя. Поэтому Рудольфу пришлось обратиться к нефти. Германия была богата углем, а вот нефть приходилось импортировать, это увеличивало затраты.

Первый российский дизельный двигатель был создан в ноябре 1899 года Санкт-Петербургским заводом «Людвиг Нобель».

Рабочая схема двигателя, получившая имя своего создателя, уже более 120 лет считается лучшей для двигателей внутреннего сгорания. Однако судьба изобретения оказалась намного счастливей судьбы Рудольфа Дизеля. Он таинственным образом бесследно исчез после того, как 29 сентября 1913 года сел в каюту парохода, вышедшего из Антверпена в Лондон.

Значение изобретения Дизеля для современного мира трудно переоценить. Инструментарий Рудольфа стал основой для создания современных дизельных двигателей. После смерти инженера его двигатели набирали популярность — через десятилетия их уже вовсю устанавливают на грузовые и легковые автомобили, причины просты: экономичность, долговечность, меньше выбросов в атмосферу. Ведущие автомобилестроительные компании мира имеют в своем автопарке модели с дизельными моторами.

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По инф. pnp.ru и inter-auto56.ru

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