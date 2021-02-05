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День в истории: в 1919 году был совершен первый пассажирский авиаперелет
По инф. Парламентской газеты   
05 Февраля 2021 г.
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Пятого февраля 1919 года в Германии открылась первая в мире авиалиния, на которую можно было купить билет.

Рейсы между Берлином и Веймаром выполняли бипланы Albatros J.II, которые во время Первой мировой войны служили штурмовиками.

«Альбатросы» были с открытой кабиной, поэтому пассажирам перед посадкой приходилось надевать шлемы, очки, лётные комбинезоны и унты. Уже 15 апреля добавился рейс из Берлина в Варнеминде.

Самолёты принадлежали авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH (DLR, «Немецкое воздушное судоходство»), эмблемой которой был взмывающий в небо журавль. Её помещали на корпусах авиалайнеров, что положило общемировую традицию.

Первым воздушным маршрутом Советского Союза в 1922 году стал международный коридор, который соединил Москву и Кёнигсберг. В 1926-м его продлили до Берлина. А первым внутренним маршрутом был рейс «Москва — Нижний Новгород».

Девятого февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». В этот день в России отмечают День гражданской авиации.

По инф. Парламентской газеты

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