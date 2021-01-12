День в истории: 76 лет назад началась Висло-Одерская операция

Одна из самых мощных наступательных операций Великой Отечественной войны, которая проводилась силами пяти фронтов советской армии, началась 12 января 1945 года. Она стала составной частью общего стратегического наступления советских войск от Балтики до Дуная.

Главной целью Висло-Одерской операции был разгром немецко-фашистской группы армий «А» и освобождение Польши от гитлеровской оккупации. Кроме того, Висло-Одерская операция должна была создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин.

К началу 1945 года военно-политическая обстановка на советско-германском фронте складывалась в пользу СССР. К тому же армия пополнялась новой военной техникой, а союзники по антигитлеровской коалиции в 1944 году открыли второй фронт в Западной Европе и приблизились к границам рейха. В то же время германская армия находилась в критическом положении — производство вооружения резко упало из-за разрушенных в Европе заводов, были исчерпаны людские резервы и практически уничтожены ВВС.

Начать наступление на этом направлении советское командование планировало 20 января 1945 года. Но по просьбе союзников Верховное командование перенесло срок начала операции на неделю раньше.

К этому времени перед двумя советскими фронтами находились 3 немецкие армии. В 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах насчитывалось 16 общевойсковых, 4 танковых и 2 воздушных армии. Это была самая крупная стратегическая группировка советских войск за все годы войны, что позволило ей после тщательной подготовки нанести мощный удар по противнику.

12 января 1945 рано утром войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар с Сандомирского плацдарма, а через два дня — войска 1-го Белорусского фронта — с Магнушевского и Пулавского плацдармов. Наступлению Красной Армии предшествовала мощная артподготовка, которая нанесла большой урон немецким оборонительным резервам.

Висло-Одерская операция вошла в военную историю как самое стремительное наступление. Начавшись на территории Польши, оно быстро перешло в наступление уже на территории Германии, — на протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день, а танковыми армиями в отдельные периоды даже до 70 км. К тому же наступление не прекращалось ни днем, ни ночью. За это время советские войска преодолели семь укрепленных рубежей противника и две крупные водные преграды.

17 января была освобождена Варшава. 19 января передовые части 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии, а войска левого крыла фронта освободили Краков и многие другие населенные пункты.

За 23 дня операции армии Жукова и Конева освободили от немецких захватчиков практически всю Польшу и значительную часть Чехословакии, но и окружили крупную немецкую группировку в Познани, вышли к Одеру и оказались в 60-70 км от Берлина. Здесь наступление советских войск завершилось, и началась подготовка к Берлинской операции. В результате Висло-Одерской операции было полностью разгромлено 35 немецких дивизий, еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава. Потери советских войск составили, по разным данным, от 160 до 200 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. В честь освобождения польской столицы от германских войск была учреждена медаль «За освобождение Варшавы».

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По инф. Парламентской газеты

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