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День в истории: 1966 год — первая мягкая посадка на Луну
По инф. Парламентской газеты   
03 Февраля 2021 г.
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Ровно 55 лет назад, 3 февраля 1966 года, советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Это было частью программы исследования естественного спутника Земли.

Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Обратную сторону Луны с Земли не видно, потому что Луна делает один поворот вокруг своей оси точно за такое же время, за которое она делает один оборот вокруг Земли. Увидеть, что же находится на «затылке» Луны, стало возможным только с помощью космических исследований.

Сделано это было третьей из серии лунных станций, запущенной в СССР в 1959 году. Оказавшись по расчетной траектории позади Луны, станция сфотографировала ее поверхность. «Луна-3» оказалась первым аппаратом, который стал искусственным спутником сразу и для Земли, и для Луны — его сильно вытянутая орбита охватывала оба этих небесных тела. Так люди впервые смогли увидеть обратную сторону Луны.

Оказалось, что она резко отличается от видимой, поскольку на ней почти нет темных участков. Это стало крупнейшим открытием первых этапов космического исследования Луны — естественный спутник оказался геологически асимметричным. На его видимой стороне имеются и светлые материковые, и темные «морские» участки, а на обратной — сплошной материк.

Первое изображение лунной поверхности вблизи предстало взору землян в 1966 году. 31 января был произведен запуск ракеты-носителя «Молния» для вывода автоматической межпланетной станции «Луна-9» на околоземную орбиту. А 3 февраля впервые в мире была совершена посадка станции «Луны-9» на поверхность Луны.

После мягкой посадки станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В. Шароновым и Н. Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.

Триумфальные успехи Советского Союза в космосе, и в частности полеты автоматических станций к Луне, не давали покоя Американскому руководству. На Лунную программу Национальному агентству по аэронавтике и космосу (NASA) были выделены огромные ассигнования. Лучшие научные и конструкторские силы США включились в осуществление поставленной задачи. Их старания увенчались успехом: в июле 1969 года экспедиция американских астронавтов высадилась на поверхности Луны.

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По инф. Парламентской газеты

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