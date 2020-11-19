День в истории: 196 лет назад произошло сильное наводнение в Санкт-Петербурге

Ровно 196 лет назад, 19 ноября 1824 года, произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение.

Вода в Неве поднялась почти на полметра выше ординара. Стихия причинила городу колоссальные разрушения.

Санкт-Петербург «славится» количеством наводнений — в память о них установлено уже более 20 памятных досок. Водная поверхность занимает 10% площади города, и за свою историю Санкт-Петербург был затоплен более 330 раз. Уже в августе 1703 года, чуть больше двух месяцев после основания северной столицы, вода поднялась на 211 см. Тогда она смыла изрядное количество стройматериалов, завезенных для строительства Петропавловской крепости. А кроме того, как гласят хроники, «много сонных людей и рухлядь их помочило».

Наиболее крупным было наводнение (7) 19 ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара (уровень водомерного поста, установленный у Горного института). Многочисленные реки и каналы невской дельты слились с водами, покрывающими улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья.

Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»:

«Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась…».

Наводнение 1824 года принесло Санкт-Петербургу огромные убытки. Было полностью разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных строений — это половина всех имевшихся на то время в городе. Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12. Погибло около 200 человек. Долгое время в городе свирепствовали простудные заболевания. Цены на продукты питания, сено и дрова резко подскочили. Еще долгое время спустя это наводнение именовалось «потопом».

В начале XVIII века центральная часть города затапливалась при подъеме всего на 130-150 см. Наращивание культурного слоя, мощение дорог способствовало борьбе с затоплением. В настоящее время наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см над ординаром. Наводнения с подъёмом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см — особо опасными, свыше 300 см — катастрофическими. Чаще всего наводнения происходят в сентябре — декабре.

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По инф. Парламентской газеты

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