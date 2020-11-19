День в истории: 196 лет назад произошло сильное наводнение в Санкт-Петербурге

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Ровно 196 лет назад, 19 ноября 1824 года, произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение.
Вода в Неве поднялась почти на полметра выше ординара. Стихия причинила городу колоссальные разрушения.
Санкт-Петербург «славится» количеством наводнений — в память о них установлено уже более 20 памятных досок. Водная поверхность занимает 10% площади города, и за свою историю Санкт-Петербург был затоплен более 330 раз. Уже в августе 1703 года, чуть больше двух месяцев после основания северной столицы, вода поднялась на 211 см. Тогда она смыла изрядное количество стройматериалов, завезенных для строительства Петропавловской крепости. А кроме того, как гласят хроники, «много сонных людей и рухлядь их помочило».
Наиболее крупным было наводнение (7) 19 ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара (уровень водомерного поста, установленный у Горного института). Многочисленные реки и каналы невской дельты слились с водами, покрывающими улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья.
Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»:
«Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…».
Наводнение 1824 года принесло Санкт-Петербургу огромные убытки. Было полностью разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных строений — это половина всех имевшихся на то время в городе. Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12. Погибло около 200 человек. Долгое время в городе свирепствовали простудные заболевания. Цены на продукты питания, сено и дрова резко подскочили. Еще долгое время спустя это наводнение именовалось «потопом».
В начале XVIII века центральная часть города затапливалась при подъеме всего на 130-150 см. Наращивание культурного слоя, мощение дорог способствовало борьбе с затоплением. В настоящее время наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см над ординаром. Наводнения с подъёмом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см — особо опасными, свыше 300 см — катастрофическими. Чаще всего наводнения происходят в сентябре — декабре.
История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.
В Poccии привилегии имеют не титульные нации, как можно было бы подумать сразу, а кopенные малoчиcленные наpoды, cпиcoк кoтopых yтвеpжден Единым пеpечнем. Согласно ему, малочисленный наpoд oпpеделен как cамocтoятельный этнoc, пpoживающий на землях пpедкoв, кoтopый coхpаняет тpадициoнный oбpаз жизни и пpoмыcлы, и пpи этoм егo чиcленнocть cocтавляет менее 50 000 челoвек.
Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.
Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.