Археологи обнаружили в Дагестане древний подземный город

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В Дербенте нашли подземный город, уничтоженный монголами в XIII веке. Также археологам посчастливилось обнаружить фрагменты керамической посуды иранского происхождения.
О раскопках сообщила пресс-служба администрации города.
В течение нескольких дней ученые раскопали небольшое кирпичное здание. Его размеры составляют всего 2,6 на 1,9 метра при высоте 2,1 метра.
Здание перекрыто коробовым полуциркульным сводом, входной проем снабжен лестничным маршем и тремя нишами, сооруженными в каждой из стен здания. Пол здания выложен обломками обожженных кирпичей.
Кроме того, в подземном доме были найдены многочисленные фрагменты керамической посуды иранского происхождения. Также ученые нашли посуду местных ремесленников.
«По всей видимости, здание, как и многие другие объекты Дербента того времени, прекратило свое существование после монгольского вторжения», – говорится в сообщении. Ученые продолжают изучать назначение найденного строения и вести раскопки.
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