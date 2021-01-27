ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Археологи нашли в Великом Новгороде средневековый Немецкий двор
По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Археологи обнаружили в центре Великого Новгорода следы Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории ганзейских купцов в XII–XVI веках.

Археологи нашли в Великом Новгороде средневековый Немецкий двор

Открытие, совершенное совместной экспедицией Института археологии РАН, Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, можно назвать долгожданным. По словам заместителя директора Института археологии РАН Петра Гайдукова, о существовании Немецкого двора на территории современного квартала № 38 свидетельствовали многочисленные письменные источники, и русские, и западноевропейские.

Однако границы резиденции ганзейских купцов в источниках обозначались достаточно произвольно. Археологи владели лишь примерными координатами: к востоку от Ярославова Дворища, между улицами Ильиной и Славной, в районе современной Большой Московской улицы. Кроме того, известно, что не очень далеко от церкви Святого Петра находилась церковь Иоанна Крестителя, построенная в XIV веке. Последнюю в документах обычно описывают как «церковь у Немецкого двора».

20 лет назад был обнаружен фрагмент улицы Славной, с которой ученые связывают границы Немецкого двора, но этих данных оказалось недостаточно, чтобы установить его точное местонахождение. Ситуация прояснилась только сейчас благодаря археологическим раскопкам на территории будущего историко-археологического квартала, создаваемого в современном квартале № 38 по инициативе Академии наук и Новгородского музея-заповедника.

Первой ласточкой стала часть стены церкви Иоанна Крестителя, которую ученые обнаружили летом прошлого года. Археологи нашли также настилы средневековой улицы Михайловой. Кроме того, в 15 метрах к северу от церкви Иоанна Крестителя открылась мостовая Большой Пробойной улицы, к которой подходил межусадебный частокол. Ученые предположили: к западу от частокола начинается Немецкий двор, длина которого вдоль улицы составляет около 60 метров.

— Поскольку теперь точно известно, где проходили средневековые улицы Славная и Михайлова, мы можем уверенно определить границы Немецкого двора: его восточная граница проходила по улице Славной около церкви Иоанна Крестителя, западная — под современными домами и тротуаром на улице Большая Московская. В 2021 году мы предполагаем найти северную границу Немецкого двора, после чего будет возможно наметить план его дальнейшего изучения, — отметил Петр Гайдуков.

Археологи не раз говорили, что этот сезон на раскопках уж очень удачный. С начала марта исследователи обнаружили в историческом центре Великого Новгорода около 1,4 тысячи артефактов! Среди них печать великого князя Симеона Гордого, берестяные грамоты с сенсационными текстами и даже фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного!

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 