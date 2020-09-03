3 сентября — День окончания Второй мировой войны

В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

Именно 3 сентября указано на медали «За победу над Японией», которой были награждены 1,831 миллиона человек. В Китае, который входил в антигитлеровскую коалицию, тоже отмечают День победы китайского народа в войне сопротивления Японии 3 сентября.

По разным оценкам, Вторая мировая война – самая кровопролитная война за историю человечества – унесла жизни от 50 до 80 миллиона человек: и военных, и мирного населения. За 1941-1945 годы население СССР уменьшилось на 13 процентов, сообщает Росстат в сборнике к 75-летию Великой Отечественной войны. Это почти восьмая часть всех людей, которые жили в Советском Союзе до вторжения фашистов. Было разрушено 1700 городов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень, и около 25 миллионов человек остались без крыши над головой.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет. Это единственный военный конфликт, в ходе которого было применено ядерное оружие.

Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. В неё были втянуты 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земли). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в водах четырёх океанов — Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого.

22 июля 1941 года Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Летом того же года начала создаваться антигитлеровская коалиция. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской и Потсдамской конференциях, объявил войну Японии, и на следующий день начал военные действия.

После разгрома советскими войсками Квантунской армии и потерей военно‑экономической базы в Северо‑Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась возможностей для продолжения войны.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». От имени союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США), от имени отдельных стран — адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.

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По инф. Парламентской газеты

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