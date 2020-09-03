ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

3 сентября — День окончания Второй мировой войны
По инф. Парламентской газеты   
03 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

Именно 3 сентября указано на медали «За победу над Японией», которой были награждены 1,831 миллиона человек. В Китае, который входил в антигитлеровскую коалицию, тоже отмечают День победы китайского народа в войне сопротивления Японии 3 сентября.

По разным оценкам, Вторая мировая война – самая кровопролитная война за историю человечества – унесла жизни от 50 до 80 миллиона человек: и военных, и мирного населения. За 1941-1945 годы население СССР уменьшилось на 13 процентов, сообщает Росстат в сборнике к 75-летию Великой Отечественной войны. Это почти восьмая часть всех людей, которые жили в Советском Союзе до вторжения фашистов. Было разрушено 1700 городов и посёлков, 70 тысяч сёл и деревень, и около 25 миллионов человек остались без крыши над головой.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет. Это единственный военный конфликт, в ходе которого было применено ядерное оружие.

Война была развязана нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. В неё были втянуты 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земли). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в водах четырёх океанов — Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого.

22 июля 1941 года Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Летом того же года начала создаваться антигитлеровская коалиция. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

8 августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской и Потсдамской конференциях, объявил войну Японии, и на следующий день начал военные действия.

После разгрома советскими войсками Квантунской армии и потерей военно‑экономической базы в Северо‑Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась возможностей для продолжения войны.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». От имени союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США), от имени отдельных стран — адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.

  • История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 