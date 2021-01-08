160 лет назад в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»

8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.

Со дня первого издания «Вокруг света» выходит в свет с небольшими перерывами уже полтора столетия. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался. Однако, при всех перипетиях своей истории «Вокруг света» сохранял преемственность как журнал о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях.

Сейчас журнал выходит ежемесячно общим тиражом около 250 000 экземпляров. Более четвертой части распространяется по подписке, в том числе за рубежом.

По объему читательской аудитории в 2004 году был на третьем месте среди всех глянцевых ежемесячных журналов, а в 2010 году по итогам общероссийского конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба присудила журналу звание победителя в номинации «Научно-популярное издание», как и в два последующих года.

8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.

Со дня первого издания «Вокруг света» выходит в свет с небольшими перерывами уже полтора столетия. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался. Однако, при всех перипетиях своей истории «Вокруг света» сохранял преемственность как журнал о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях.

Сейчас журнал выходит ежемесячно общим тиражом около 250 000 экземпляров. Более четвертой части распространяется по подписке, в том числе за рубежом.

По объему читательской аудитории в 2004 году был на третьем месте среди всех глянцевых ежемесячных журналов, а в 2010 году по итогам общероссийского конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба присудила журналу звание победителя в номинации «Научно-популярное издание», как и в два последующих года.

По инф. Парламентской газеты

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