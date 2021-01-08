160 лет назад в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
Со дня первого издания «Вокруг света» выходит в свет с небольшими перерывами уже полтора столетия. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался. Однако, при всех перипетиях своей истории «Вокруг света» сохранял преемственность как журнал о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях.
Сейчас журнал выходит ежемесячно общим тиражом около 250 000 экземпляров. Более четвертой части распространяется по подписке, в том числе за рубежом.
По объему читательской аудитории в 2004 году был на третьем месте среди всех глянцевых ежемесячных журналов, а в 2010 году по итогам общероссийского конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба присудила журналу звание победителя в номинации «Научно-популярное издание», как и в два последующих года.
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
Со дня первого издания «Вокруг света» выходит в свет с небольшими перерывами уже полтора столетия. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался. Однако, при всех перипетиях своей истории «Вокруг света» сохранял преемственность как журнал о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях.
Сейчас журнал выходит ежемесячно общим тиражом около 250 000 экземпляров. Более четвертой части распространяется по подписке, в том числе за рубежом.
По объему читательской аудитории в 2004 году был на третьем месте среди всех глянцевых ежемесячных журналов, а в 2010 году по итогам общероссийского конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба присудила журналу звание победителя в номинации «Научно-популярное издание», как и в два последующих года.
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.
В Сочи следователи задержали уже пятерых человек, подозреваемых в причастности к возгоранию лесов. Дело в том, что в разных районах города-курорта с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров!
Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
Среди скорбных сводок с войны-пандемии эта весть для моих земляков была самой горестной – врач Фургал ушел. Человек, побывавший на всех вершинах Восточных Саян, на Эльбрусе, северном Тянь-Шане и на Камчатке – теперь далеко от нас. Не позвонить, не встретиться. Это был редкий по своим душевным чертам, интеллигентности человек и врач с большой буквы. Представить Геннадия Николаевича в частной больничке, клинике, сдирающим последние деньги с больных в свою кубышку, просто невозможно. Он врач-рентгенолог высшей категории, заведующий отделением лучевой терапии, и в больницу, когда заболел сам, не ехал до последнего, уступая больничную койку, дефицитный аппарат ИВЛ другим, как ему казалось, более нуждающимся. Врач, вылетавший десятки раз руководителем спасательной группы, спас очень многих…
Чуть ли не самый известный в России ведущий прогноза погоды Александр Беляев мог бы отметить свой 72-й день рождения в начале января наступившего года. Но судьба распорядилась иначе: жизнерадостный мужчина стал жертвой онкологического заболевания, с которым упорно боролся последние годы своей жизни.
На праздник надо приготовить салат. Это символическое блюдо. И это – символ новых времён. Салат обозначает также гармонию, это ваш личный микрокосм, маленький Космос, где все есть, все по отдельности, все гармонично и в то же время связано…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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