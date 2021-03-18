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12 минут во Вселенной: как проходил первый выход человека в открытый космос
|По инф. Парламентской газеты
|18 Марта 2021 г.
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18 марта 1965 года двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент — выход человека в открытое космическое пространство.
Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следила вся страна. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Выбравшись из люка, он отделился от корабля и отплыл в сторону на длину троса-фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз.
Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут». А сами тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.
Через некоторое время после выхода в открытый космос советского космонавта Леонова такой же эксперимент удалось повторить и американцам.
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