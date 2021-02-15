Внезапная смерть — отчего это бывает?

Кардиолог объяснила, что вызывает внезапную смерть в любом возрасте.

Есть такие сбои в здоровье, которые могут провоцировать опасные для жизни последствия, казалось бы, без каких-то внешних причин, предупредила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.

Это может объясняться внезапными проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. В группе риска люди с генетическими заболеваниями, некоторыми видами аритмии, пациенты с пороками сердца.

Еще одна распространенная причина внезапных смертей — центральное сонное апноэ.

Как правило, страдающие от недуга просыпаются уставшими, в плохом настроении, могут жаловаться на одышку. Апноэ связано не только с сердечным здоровьем, но и с нервной системой, отметила врач.

Кроме того, летальные исходы фиксируются в результате разрыва (расслоения) аневризмы, отрыва тромба и синдроме внезапной необъяснимой смерти.

«Внезапная сердечная смерть может случаться, например, на пике физических нагрузок», — предупредила кардиолог.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!