У проблем с сосудами есть внешние признаки

Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Атеросклероз — заболевание, поражающее артериальные сосуды в организме, достаточно часто встречается среди россиян. Недуг грозит серьезными осложнениями, если вовремя его не обнаружить. В частности, могут развиться стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. Во многих случаях атеросклероз можно распознать по ряду внешних признаков.
Как отметила заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова, о нарушении липидного обмена говорят кожные образования — ксантомы. Обычно они располагаются на коже век, шеи, не болят и имеют желтовато-бурый цвет. В этом случае врач, вероятно, назначит анализ крови на содержание холестерина и триглицеридов. Кроме того, надо будет скорректировать питание: начать есть больше овощей, ограничить сладости, насыщенные жиры, передает KP.Ru.
Признаком нарушения периферического кровообращения может быть боль в мышцах ног и выпадение волос в этой области. Кроме того, развитие недуга может быть связано с состоянием ротовой полости. Риск атеросклероза повышается даже при обычном кариесе, так как патогенные бактерии попадают в кровь. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену полости рта.
Заниматься самолечением в этих случаях — опасно. При любом из внешних признаков проблем с сердцем следует обратиться к врачу.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Как отдыхают космонавты и монахи, есть ли верный способ победить бессонницу, в каких странах спят дольше всех и можно ли сделать открытие во сне? Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Российского общества сомнологов, доктор биологических наук, профессор Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.
В Первой онкологической больнице города Москвы уделяется большое внимание работе психологов. Именно они могут подсказать больным и их близким, как преодолеть беспокойство, тревогу и страх при обнаружении онкологического заболевания.
Возраст и тяжелые недуги иногда приводят к тому, что человек становится лежачим больным и нуждается в постоянной заботе. Если такое случилось, важно грамотно организовать уход за пожилым родственником. В таких случаях не стоит взваливать все на свои плечи, а доверить решение некоторых вопросов профессионалам.
У моего супруга уже несколько месяцев болит горло. Иногда боль отступает. Но хриплость в голосе остаётся. А потом неприятные болевые ощущения возвращаются. Муж не идёт к врачу и считает, что само всё пройдёт. Однако все близкие настаивают, что надо идти к специалисту. Тем более что, насколько известно, такое состояние может привести к опасным последствиям. Какие есть заболевания горла? Может, узнав о них, близкий человек изменит своё решение. Елена Пискарёва, Нижний Новгород
Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. В одной из прошлых статей доктор уже рассказывал о ятрогении — болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.