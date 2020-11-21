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Стресс может маскироваться под другие болезни
По инф. argumenti.ru   
21 Ноября 2020 г.
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Психолог Хвингия сообщила, что у стресса и простуды бывают одинаковые симптомы.

Стресс может маскироваться под другие болезни

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия сообщила, что повышенная температура тела, кашель, высокое давление, а также увеличение уровня сахара в крови могут быть вызваны стрессом.

Психолог отметила, что вышеуказанные симтомы могут говорить о том или ином заболевании, а могут свидетельствовать о сильном стрессе.

Ирина Хвингия в беседе с Радио Sputnik заметила, что в стрессовой ситуации человека может бросать то в жар, то в холод, иногда у него проявляются признаки конъюнктивита. При хроническом нервном напряжении нередко возникают аллергические проявления.

По словам нейропсихолога, иногда у людей в состоянии стресса поднимается температура, которая не падает при воздействии жаропонижающих. Хвингия уточнила, что если на фоне вышеуказанных симптомов есть усталость по утрам, быстрая утомляемость и высокая раздражительность, то, вероятнее всего, речь идет именно о стрессе. Эксперт, однако, призвала проверить здоровье, если со временем эти проявления не исчезают.

По инф. argumenti.ru

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