ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия
2020-12-30-12-15-02
Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Как «корона» в квартиру попадает? Да на самых разных предметах
2020-12-28-12-04-01
Терапевт Алексеева назвала «самые опасные предметы» — переносчики коронавируса в квартире.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Постковидный синдром: когда болезнь прошла, а симптомы остались
По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19.

Постковидный синдром: когда болезнь прошла, а симптомы остались

Если у переболевшего коронавирусом в течение долгого времени не проходят симптомы перенесенного заболевания, то важно, не откладывая, обратиться к специалистам.

Врач Екатерина Вострикова рассказала, какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить у себя так называемый постковидный синдром. По словам специалиста, в первую очередь следует сдать анализы крови и мочи, передает KP.Ru.

Не откладывая, необходимо записаться на прием к кардиологу и сделать ЭКГ, если после болезни появились проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Понять, что не так с ЖКТ, поможет УЗИ и соответствующие анализы. Посетить врача-невролога рекомендуется, если появилась бессонница, депрессивное состояние.

Отмечается, что в ряде случаев переболевший коронавирусом начинает ощущать боли в суставах, в груди и мучительные перепады настроения только через месяц-два после выписки из больницы.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 