Постковидный синдром: когда болезнь прошла, а симптомы остались

Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19.
Если у переболевшего коронавирусом в течение долгого времени не проходят симптомы перенесенного заболевания, то важно, не откладывая, обратиться к специалистам.
Врач Екатерина Вострикова рассказала, какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить у себя так называемый постковидный синдром. По словам специалиста, в первую очередь следует сдать анализы крови и мочи, передает KP.Ru.
Не откладывая, необходимо записаться на прием к кардиологу и сделать ЭКГ, если после болезни появились проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Понять, что не так с ЖКТ, поможет УЗИ и соответствующие анализы. Посетить врача-невролога рекомендуется, если появилась бессонница, депрессивное состояние.
Отмечается, что в ряде случаев переболевший коронавирусом начинает ощущать боли в суставах, в груди и мучительные перепады настроения только через месяц-два после выписки из больницы.
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