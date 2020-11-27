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Ночные кошмары могут быть тревожным сигналом
По инф. argumenti.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Мясников назвал ночные кошмары возможным предвестником серьезных заболеваний.

Ночные кошмары могут быть тревожным сигналом

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что ночные кошмары могут говорить о наличии различных опасных заболеваний у человека, среди которых стенокардия и даже опухоли головного мозга.

Мясников рассказал историю одного пациента, который не жаловался на здоровье, но упоминал о частом ночном кошмаре. Во сне на человека нападали и заживо хоронили. Он просыпался в холодном поту и испытывал повышенное сердцебиение и сильное давление на грудь. После мониторинга ЭКГ по Холтеру во время сна врач выявил у пациента выраженные изменения коронарных сосудов сердца и диагностировал тяжелую форму стенокардии.

По словам Александра Мясникова, провоцировать ночные кошмары могут опухоли головного мозга, иммунные и эндокринные заболевания, болезни щитовидной железы, сердца и печени, а также депрессия и посттравматический синдром. Кроме того, плохие сновидения могут возникать из-за приема антибиотиков, антидепрессантов, препаратов для снижения холестерина, бета-блокаторов, антигистаминных лекарств и снотворного.

По инф. argumenti.ru

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