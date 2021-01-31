Как заготовить впрок лечебные ягоды боярышника?

Доступные, легкие в обработке и полезные лекарственные травы удается использовать свежими не всегда. Приходится иметь дело с сырьем, подготовленным для длительного хранения, тогда стебли с листьями, корни, ягоды, цветки разных растений есть под рукой в любое удобное время. Например, существует немало практичных методов с подробными указаниями, как сушить боярышник в домашних условиях.

Когда и как собирать боярышник

Чаще всего для личных нужд берут большие, гладкие, неповрежденные ягоды, имеющие насыщенный черный, оранжевый, красный или бордовый цвет. Делать это надо:

в конце августа – начале сентября (или месяцем позже, исходя из погодных условий);

до того, как по ночам начнут ударять заморозки, иначе «яблочки» потеряют внешний вид и большую часть полезных веществ из состава;

днем или утром, когда сухо, ясно, безветренно.

Чистые, полностью созревшие грозди полагается обрывать после испарения росы с плодоножками, их впоследствии будет легко удалить. Повреждать ветви домового кустарника нельзя. Цветки запасают в мае-июне, через некоторое время после того, как раскрылись, срезая целыми зонтиками (подсохшими, не влажными), со стебельками.

Нераспустившиеся бутоны следует оставлять нетронутыми: они медленно теряют влагу, после чего становятся неопрятно-бурыми. Растительное сырье такого цвета обычно отличается плохим качеством.

Ровные, здоровые, достаточно крупные листья – не больше трети с любой ветки – надо аккуратно обрывать до того, как завяжутся ягоды. Ранней весной при наличии навыков допускается обрезать ветки одеревеневших побегов не старше 4 лет, отделять кору – ее тоже можно просушить. Транспортируют все собранное, не утрамбовывая, в открытых ведрах, деревянных, берестяных, плетенных из лозы лукошках, туесах, корзинах. Синтетическая тара – полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры – перекрывают доступ воздуха. Плоды и цветки могут сдать по качеству: помнутся, растеряют влагу вместе с полезными биокомпонентами (выделится конденсат). Подсушивать их бессмысленно.

Присматривать подходящие для сбора кусты лучше вдали от населенных пунктов и шумных трасс. Повышается вероятность, что сырье, где легко аккумулируются ядовитые вещества из окружающей среды, окажется экологически чистым, а лечебные снадобья на его основе не причинят вреда. Сами растения тоже должны быть полностью здоровы – никакой плесени, паутины, признаков заселения паразитов.

Как подготовить плоды, листья и цветки к сушке

Предварительно их нужно просеять в дуршлаге, перебрать, выбросить мусор, включая веточки, осыпавшиеся плодоножки. Поврежденных, попорченных, поеденных насекомыми или птицами, недозрелых, подгнивших составляющих должно быть не больше 3% от общего количества.

Ягоды не рекомендуется ополаскивать, дезинфицировать кипятком: нарушится внешняя целостность, внутренняя структура. Максимум – протереть салфеткой, наскоро вымыть под струей прохладной проточной воды, промокнув полотенцем.

Можно рассортировать по цвету. Косточки рекомендуется удалять, только если они требуются для конкретных заготовок, где не используется мякоть. Кору измельчить, соцветия поделить на части, удалив бутоны.

Особенности сушки боярышника

Методов много, они одинаково действенны. Какой выбрать, сколько времени он займет, куда и как класть сырье – зависит от конкретных условий. Минимальную выгоду с точки зрения медицины приносит работа с листьями, максимальную – с ягодами садового кустарника. Правильно заготовленные в электродуховке или с иным подходом, они могут лежать всю зиму, сберегая почти такое же количество микроэлементов, флавоноидов, витаминов, какое содержалось в них на момент сбора.

На свежем воздухе

Если погода хорошая, стабильно держится + 18-25°С, солнце, безоблачно, боярышниковое сырье полагается:

разложить тонким слоем на тканевых, металлических, постоянно заменяемых бумажных настилах (решетках, поддонах, противнях, ситах);

просушивать, периодически легонько перемешивая, иначе слежится и запреет;

на ночь заносить под крышу, оберегая от росы;

загораживать марлей от летящих на аромат насекомых.

Высушивать на улице, балконе или чердаке при условии, что на заготовки не попадает солнечный свет, а по помещению свободно гуляет ветерок. При благоприятных условиях раньше дойдут до нужной кондиции цветки (за 2-3 суток), затем плоды (еще 2-3 дня), потом кора.

В электрической духовке

Довести внутреннюю температуру до 40°С, положить ягодки одним слоем на сухой чистый противень, по возможности покрытый силиконизированной пергаментной бумагой. Крупные «яблочки» не запрещено дробить, разрезать. Оставить на 60 минут, включив режим конвекции или приоткрыв заслонку, чтобы влага свободно испарялась. Затем нагреть до 60°С, не выше, иначе начнут разрушаться полезные вещества. Выдерживать 4-8 часов до готовности.

В газовой духовке

Включить плиту, прогреть до такой же стартовой температуры, что и в предыдущем случае. Загрузить плоды внутрь, обеспечив доступ воздуха, уменьшить газ до минимума, посушить, подождав 5-7 часов. Регулярно проверять, ворошить.

В электросушилке

Принцип и сроки выдержки сырья приблизительно те же. Насыпать можно полные поддоны, но каждые 60 минут переставлять самый нижний наверх, остальные смещать «лесенкой». Давление стандартное. Определять готовность по степени насыщенности ягод влагой. Нельзя допускать горения, поджаривания, пропаривания, превращения в полностью обезвоженные комочки кожуры: биоактивные компоненты будут уничтожены.

При помощи микроволновки

Другой способ электросушки. Боярки не мыть, набирать небольшими объемами и выкладывать на термостойкую тарелку между двумя слоями хлопчатобумажной ткани. Выставлять мощность 200 Вт.

На батарее

Насыпать сырье в емкости-сушилки, которые прочно стоят на радиаторах, вниз постелить бумагу. Дальше действовать, как при использовании метода «на свежем воздухе». Регулярно перемешивать, менять подстилку. Не подпускать домашних животных. Убрать на хранение через сутки после достижения готовности, чтобы предотвратить заражение плесенью.

На аэрогриле

Наиболее быстрый метод. Установить температуру +45-60°С, среднюю скорость обдува. Засушить, приоткрыв дверцу устройства.

Хранение сушеного боярышника

В холодильнике (современном, с авторазморозкой)

Рекомендуется тем, кто не может использовать другие способы. Поставить на полку поддон, настелить два слоя газет (нижний затем каждый день заменять). Свободно распределить на них боярышник, сверху положить бумагу, марлю или ткань. Оставить на 5 суток, при желании перемешивать. Недостатки естественного метода – длительность, невозможность дополнительно обеззаразить сырье. Сушка заготовок боярышника в духовке или другом устройстве зачастую оказывается предпочтительней.

Подготовленные к хранению плоды отличаются овальной или круглой формой, темным, достаточно насыщенным оттенком кожуры, повышенной твердостью, плотностью. Сморщенные, сок не дают, остуженные, не режутся ножом, при сжатии в руке рассыпаются, не склеиваясь друг с другом. Если попробовать – покажутся вяжуще-сладкими или терпкими. Соцветия могут остаться цельными или распасться. Лепестки должны источать слабый специфический, островатый аромат, иметь горьковатый вкус, без усилий растираться в порошок двумя пальцами.

Готовая, прошедшая обработку в духовке газовой или электрической плиты, сушильном шкафу кора – буроватая сверху, желтоватая изнутри, ломкая. Не доведенное до кондиции сырье надо подсушить еще немного, иначе оно начнет портиться.

Разумней всего подбирать для сырья тару из натуральных материалов, обеспечивающих свободный паро-, газообмен, защищающих содержимое от моли, муравьев:

бумажные закрывающиеся пакеты;

стеклянные банки, бутылки;

матерчатые (хлопковые, льняные) мешки;

картонные коробки – маленькие, как из аптеки, или большие, накрытые закрепленной бечевками тканью;

деревянные тонкостенные ящики, выстланные старыми, с высохшей типографской краской газетами.

При расчете объема необходимо учесть: если высушить боярышник в духовке или другим способом, он будет весить вчетверо меньше, чем свежий. Остальное уходит с испаряющейся влагой. Держать запасы следует в теплом, затемненном, неувлажненном, проветриваемом месте минимум 1 (цветки), максимум 8 (ягоды) лет. Приготовленные на их основе в термосе или традиционными методами бальзамы, вытяжки, отвары, чаи с низкой калорийностью употреблять за несколько дней. Потом лучше ориентироваться на новые порции сырья, заваривать свежие снадобья: химические компоненты быстро теряют стабильность, пропадает польза. Исключение – спиртовые настойки. Народные рецепты позволяют пить и применять их наружно длительное время, если нет частных противопоказаний.

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Источник: floradoc.com

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