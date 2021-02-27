Есть такие симптомы? Надо срочно к врачу

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Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, которые требуют обязательного обследования у специалиста. Чаще всего этот процесс затрагивает вены на ногах, отмечают специалисты.
Среди симптомов тромбоза глубоких вен выделяют: боль в ногах и мышечные боли (ситуация улучшается, когда человек садится), боль в икрах, обычно при приподнятом пальце ноги, судороги, изменение кожи на поражённом участке, чувство, будто нога горячая, опухшая лодыжка на пораженной ноге.
Иногда встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом). Признаки тихого тромбоза: затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Медики предупреждают, что при этих симптомах надо срочно обращаться за медицинской помощью.
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